information fournie par So Foot • 12/04/2023 à 17:23

Christophe Galtier « conteste » les accusations de racisme et annonce des « poursuites judiciaires » à venir

Galtier organise sa défense (sans Danilo cette fois).

Christophe Galtier a réagi ce mercredi, par l’intermédiaire de son avocat via l’AFP, aux accusations de racisme auxquelles l’entraîneur du PSG fait face depuis plusieurs heures. Ce mardi, un prétendu mail écrit par Julien Fournier, lorsque les deux hommes collaboraient à l’OGC Nice (2021-2022), dévoilé par le journaliste indépendant Romain Molina, puis repris dans l’émission L’After Foot sur RMC, mettait en avant des propos racistes que Galtier et son fils adoptif et agent John Valovic-Galtier auraient tenus lors de leur aventure azuréenne.…

MH pour SOFOOT.com