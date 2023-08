Christophe Galtier approché par Nantes ?

Il va falloir se mouiller la nuque avant de passer du champion de France au 16 e de Ligue 1.

Inquiété avant même le début de saison, comme le soulignait Ouest-France , Pierre Aristouy a foiré sa rentrée avec une défaite du FC Nantes à domicile contre Toulouse (1-2). L’Équipe rapporte ce jeudi que l’entraîneur de 43 ans (à la tête des Canaris depuis le 9 mai, avec un maintien arraché à la dernière journée) serait de plus en plus sur la sellette après seulement deux matchs officiels dans ses fonctions, à cause de doutes sur son management ou son coaching, et de ce revers d’entrée qui fait suite à une campagne de matchs amicaux inquiétante : une seule victoire, 1-0 contre Angers, un nul 1-1 face à Hull City, et trois défaites cuisantes (3-0 contre Laval, 3-1 devant Lorient et 2-0 sur la pelouse de Cologne). Le déplacement à Lille ce dimanche (13 heures) s’annonce déjà décisif pour l’avenir du technicien.…

JB pour SOFOOT.com