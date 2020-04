Christophe Clanet : "La trajectoire du coup franc de Roberto Carlos est très surprenante, mais on la comprend scientifiquement"

Si l'on écoute Roberto Carlos, son fameux coup franc zigzag marqué face à la France en 1997 serait "un miracle". Le Brésilien explique la trajectoire inattendue de sa frappe mesurée à 137 km/h par un coup de vent. La chance ? La science, répond Christophe Clanet, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Entretien où il est question d'effet Magnus, de traînée et de coquilles d'escargot.

Coups francs de légende (1er) : Roberto Carlos, extérieur nuit

Christophe Clanet est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Avec Caroline Cohen, professeure assistante à l'École polytechnique, il co-pilote actuellement le programme Sciences 2024 pour assister les équipes de France en vue des JO de Paris. "", explique le chercheur, qui développe la physique du sport depuis une dizaine d'année au sein du laboratoire d'hydrodynamique de l'École polytechnique. Dans une étude publiée dans leen 2010, Christophe Clanet a analysé la trajectoire du coup franc zigzag de Roberto Carlos contre la France. D'ailleurs, il est originaire de Lavelanet (Ariège)... comme Fabien Barthez, la victime de l'artilleur brésilien ce 3 juin 1997 à Gerland.On travaillait sur des gilets pare-balles. On étudiait comment stopper des billes dans des fluides (mousses, polymères). Et on observait que les billes avaient des trajectoires courbées. Donc, on a essayé de comprendre l'origine. De façon à simplifier le problème, on a fait impacter ces billes dans de l'eau et on a vu qu'elles continuaient à avoir cette trajectoire courbée. La bille roulait le long du fût du canon que nous utilisions pour la lancer et elle rentrait dans l'eau avec une rotation. Cela nous a fait penser aux coups francs. Et on s'est rendu compte que n'importe quelle balle que l'on envoie dans un fluide (eau, air...), dès lors qu'elle est en rotation, elle va avoir une trajectoire Lire la suite de l'article sur SoFoot.com