Christoph Biermann : "1992 est un tournant énorme dans l'histoire du football"

Auteur de nombreux ouvrages sur le football et ses à-côtés sur et en dehors du terrain, l'écrivain allemand Christoph Biermann a récemment signé Um jeden Preis (À tout prix en VF), un essai qui raconte l'évolution du sport-roi depuis tout pile 30 ans. L'occasion de regarder avec lui dans le rétro avant de refermer le chapitre de l'année 2022.

Parce qu'elle constitue un énorme tournant dans l'histoire du football. C'est par exemple en 1992 qu'est créée la Ligue des champions que nous connaissons sous sa forme actuelle et qui est devenue la manne économique la plus importante au monde pour une compétition sportive, bien qu'à l'époque, personne n'aurait imaginé ça 30 ans plus tard. 1992, c'est aussi l'année de création de la Premier League anglaise, devenue elle aussi le championnat le plus cher du monde. Sur le plan sportif, c'est en 1992 qu'a été abandonnée la règle de la passe en retrait vers le gardien. Au début de la décennie, le niveau de jeu était très décrié et cela s'est cristallisé à travers le Mondial 1990, sauf en Allemagne, évidemment. La suppression de cette règle, née en partie d'une idée de Daniel Jeandupeux, peut être vue comme un détail, mais sur le terrain, elle a changé énormément de choses. Un autre exemple : c'est également en 1992 que le statut des clubs a changé en Espagne, passant de simples associations à des sociétés sportives par actions. Il n'y en a que quatre qui ont conservé l'ancien modèle : le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Athletic Bilbao et Osasuna. Et enfin, en Allemagne, les droits de diffusion des résumés des matchs de la Bundesliga ont été vendus à une chaîne de télé privée - SAT.1 - cette année-là.Le football dans son ensemble était en crise, notamment à cause de la violence dans les stades. À l'époque, les drames du Heysel et de Hillsborough sont encore dans toutes les mémoires et les taux de fréquentation sont en chute libre. La Ligue des champions est née avec l'idée de proposer une compétition qui avait la classe, avec des petits détails comme l'hymne d'avant-match, le ballon étoilé ou le fait que les commentateurs portent une cravate à l'écran et ceci, dans le but