Christian Koffi : "En Italie, tu ne viens pas en équipe première en étant inconnu"

Formé à l'INF Clairefontaine, puis à l'AS Monaco, Christian Koffi a quitté la Principauté pour rejoindre la Fiorentina à l'été 2018. Un saut dans l'inconnu, et un énième départ loin des siens, ce qui ne l'a pas empêché de s'intégrer à merveille au football italien. Élu meilleur joueur de Primavera pour la deuxième année consécutive, le natif de Gentilly ne compte pas s'arrêter là. Entretien avec un jeune talent habitué à l'exil.

Ça va un peu mieux, mais les premières semaines ont été difficiles vu que je vis tout seul. J'ai essayé de rentrer en France au début du confinement, mais comme on ne savait pas si le championnat allait reprendre, le club a demandé à ce qu'on reste sur Florence. Là, comme on est encore confiné, c'est toujours un peu compliqué, mais ce n'est pas grave, ça endurcit.Oui, et c'était un truc un peu nouveau pour moi en arrivant ici en 2018. C'est vraiment à Florence que j'ai appris à être autonome parce que c'était la première fois que j'avais un appartement tout seul.Entrer à Clairefontaine, c'était comme un rêve. Les tests sont longs, on est énormément à les passer. Moi, je les ai commencés en me disant que je n'irais pas pour ne pas me mettre la pression. Mais une fois que j'ai été sélectionné, c'était quelque chose d'incroyable. Les premières semaines, ça me faisait peur, mais ça s'est vite dissipé. Après, ça a été deux ans uniques, surtout que ça t'oblige à sortir de ton cocon familial.J'avais signé avant d'entrer à Clairefontaine, en fait. À la base, j'avais fait des tests sur Paris, mais quand on est parti à Monte-Carlo, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas mieux pour le développement d'un