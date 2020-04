Christian Jeanpierre : "Il y a cette part de rêve qu'il ne faut pas perdre"

S'il s'apprête à quitter TF1, après 32 ans de bons et loyaux services, Christian Jeanpierre n'est pas du genre à se laisser abattre. L'ancien présentateur de Téléfoot a déjà "plein de projets" pour l'après-confinement et en a profité, il y a quelques jours, pour dévoiler gratuitement et avant la date initiale de sortie son premier roman : 2026, le jour où le football est devenu américain. Un thriller qui se passe aux États-Unis et qui évoque le destin d'un gamin qui passe du foot américain au football avec un zeste de foot business en toile de fond. Entretien avec un éternel optimiste.

"Je suis incapable de ne rien faire devant la télé. C'est pas mon truc. Ah, et puis, avant de dormir, je me mets un épisode de la Casa de Papel."

J'essaie de m'occuper de manière intelligente. La sortie de mon livre me prend pas mal de temps car, déjà, il a fallu accélérer et travailler pour le sortir gratuitement sur le net pour tout le monde. En ce moment, je suis sur une version anglaise, car j'ai beaucoup de collègues anglais qui m'ont dit :Ce n'est pas évident de traduire un bouquin. J'ai un prof qui m'aide, mais, au moins, ça me fait bosser mon anglais... C'est une occupation très saine !Exact, je me débrouille pour taper sur ma batterie une heure par jour, car on joue à l'Olympia le 22 novembre pour l'association "Premiers de cordée".Je fais en sorte de pouvoir travailler les morceaux sans trop casser les oreilles des voisins. Mes journées sont rythmées : il y a la plage sport, la plage bouquin et la plage musique le soir. Je suis incapable de ne rien faire devant la télé. C'est pas mon truc. Ah, et puis, avant de dormir, je me mets un épisode de laIl n'y a pas l'ombre d'une stratégie, car il n'y a aucun enjeu commercial. Je suis profondément choqué et marqué par la période que l'on traverse.