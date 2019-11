Christian Jacob : «Les Républicains ne doivent pas baisser la tête»

Les Républicains tiennent, samedi 30 novembre, leur premier conseil national, le parlement du parti. Élu il y a un mois et demi à la tête de LR, le nouveau patron du parti Christian Jacob dresse sa feuille de route et attaque Emmanuel Macron.Votre équipe sera officiellement investie lors du conseil national ce samedi. Quelle est sa feuille de route ? CHRISTIAN JACOB. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour mettre en place douze forums thématiques ouverts aux parlementaires et aux conseillers nationaux. Pour les piloter, chaque vice-président sera entouré d'une équipe composée de parlementaires, d'un élu local et d'experts. Les militants pourront également nous envoyer leurs contributions via une adresse e-mail dédiée. Ce travail va nous mener à un « Congrès des idées » dans la première quinzaine de juillet.L'objectif, c'est de reconstituer un socle idéologique pour la droite ?Nous avons déjà une base, nous ne partons pas de rien. L'objectif est de s'appuyer sur le terrain. C'est pour cela que je veux impliquer les élus territoriaux et la société civile. Il faut s'ouvrir. Notre ADN est d'être un parti de gouvernement. Donc on ne baisse pas la tête et on ne rase pas les murs en se recroquevillant sur soi.Assumez-vous d'incarner une droite plus sociale qu'avant ?Je me méfie toujours des classements : « social », « régalien »... La réalité, c'est que la droite, c'est l'autorité, la valeur travail, mais aussi le principe de solidarité plutôt que l'assistanat.N'avez-vous pas uniquement insisté sur le régalien ces dernières années ?Non, mais on n'a pas ouvert suffisamment les autres champs.Le président Emmanuel Macron tente d'asphyxier la droite. Comment y répondre ?Les masques sont en train de tomber. Il s'est engagé à baisser la dépense publique ? Elle augmente plus vite que sous Hollande. Il s'est engagé à désendetter ? Il continue à augmenter la dette de la France. Il ...