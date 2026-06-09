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« Christian Eriksen vient probablement de signer la fin de sa carrière »
information fournie par So Foot 09/06/2026 à 15:01

« Christian Eriksen vient probablement de signer la fin de sa carrière »

« Christian Eriksen vient probablement de signer la fin de sa carrière »

Opéré en 2021 après son arrêt cardiaque à l’Euro, Christian Eriksen a retrouvé les terrains depuis plusieurs années maintenant. Ce dimanche, à l’occasion d’un match amical contre l’Ukraine, le Danois s’est assis par terre, visiblement touché par un nouveau problème cardiaque. Il n’en fallait pas moins pour relancer les questions sur la pratique du football professionnel avec un défibrillateur.

Chevilles, ventre, épaules, tête contre le sol. Allongé au milieu du terrain. C’est un bruit sourd qui parvient aux oreilles de Christian Eriksen. Une scène qu’il a déjà vécue, des coéquipiers qui, pour certains, connaissent la chanson, et un cortège médical qui s’installe autour de lui. Une chose est différente cette fois, le Danois n’est pas allongé en sortant du terrain, il marche, doucement mais sûrement vers le bord de la pelouse à l’occasion du match amical entre le Danemark et l’Ukraine qui ne sera pas allé à son terme après cette grosse frayeur. Pour comprendre la différence entre le 12 juin 2021 et le 7 juin 2026, il faut se replonger dans le passé.

La crainte permanente d’une récidive

Tout le monde se souvient des scènes d’angoisse de la 42 e minute de la rencontre entre le Danemark et la Finlande lors de l’Euro 2021. De longues minutes de massage cardiaque, des pleurs, une évacuation vers l’hôpital mais surtout la peur de vivre la même chose qu’avec Marc-Vivien Foé, décédé sur le terrain le 26 juin 2003. Le 17 juin, c’est un long combat vers le retour sur les terrains qui démarre pour Christian Eriksen. Il est opéré, et un défibrillateur lui est implanté dans la poitrine. Un détail qui n’échappe pas à Steve Savidan lorsque lui évoque un retour à la compétition après un tel événement. « En 2010, je n’avais pas d’opération possible, se rappelle l’ancien Valenciennois, qui a mis fin à sa carrière après une visite médicale à l’AS Monaco qui lui découvrait un problème cardiaque. Même avec une opération, je n’aurais pas continué ma carrière, parce qu’il y a un acte chirurgical supplémentaire. »

Propos recueillis par TC

Par Tristan Claeyssen pour SOFOOT.com

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