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Christ Inao Oulaï, l’élégant de Côte d’Ivoire
information fournie par So Foot 30/06/2026 à 00:54

Christ Inao Oulaï, l’élégant de Côte d’Ivoire

Christ Inao Oulaï, l’élégant de Côte d’Ivoire

Étincelant face à l’Allemagne, Christ Inao Oulaï est l’une des sensations de ce début de Coupe du monde. Le milieu ivoirien de 20 ans impressionne par son aisance technique et sa sérénité. De Yopougon aux États-Unis, en passant par Djekanou, Bastia et Trabzon, retour sur la trajectoire du nouveau joyau de la Côte d’Ivoire.

Avec Mélo Décalé , titre et musique en référence au coupé-décalé (style de musique popularisé par la communauté ivoirienne au début des années 2000), Tiakola est devenu l’artiste fétiche de la Côte d’Ivoire dans cette Coupe du monde. Après les deux succès face à l’Équateur (1-0) et Curaçao (2-0), les Éléphants se sont enjaillés dans le vestiaire et notamment Christ Inao Oulaï, qui reprend le refrain « y a rien dans les poches, y a tchi » à gorge déployée. Pourtant, le gamin de Yopougon a mis du beau monde dans sa poche en ce début de Mondial, à commencer par le milieu de terrain allemand. Face à la Mannschaft, et ce, malgré la défaite, Oulaï a impressionné. Aisance technique, capacité à faire la différence dans les petits espaces et travailleur au pressing, le milieu de tout juste 20 ans n’a laissé personne indifférent. « Il nous impressionne par sa fougue et son énergie, alors qu’il est jeune. C’est déjà un joueur fantastique » , se félicitait après la rencontre Amad Diallo, prenant des airs de tonton du haut de ses 23 ans. Mais, comme dirait l’autre, où trouve-t-il toute cette énergie ?

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Propos d’Adrien Gaignon recueillis par TP.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com

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