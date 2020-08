Choupo-Moting, le chouchou

Mercredi soir, une personnalité atypique s'est permise de chasser les démons parisiens, balayant les railleries dont elle faisait l'objet. Foi chevillée à l'âme et costume de salvateur enfilé, Eric Maxim Choupo-Moting s'en est allé défaire Bergame. Une revanche sur la vie ? Non, la vie ne doit rien à Choupo, il lui doit tout. C'est cette philosophie qui a qualifié Paris en demi-finales de la plus belle des compétitions.

Je t'aime, moi aussi

Merci #ChoupoMoting ! pic.twitter.com/NeNgYBk3QR -- Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) August 12, 2020

Un chant qui, mardi, relevait encore du domaine de la parodie, mais le lendemain soir, ces mots embrassaient bel et bien les lèvres de tous les supporters parisiens. Une ferveur particulièrement vive sur le parvis du Parc des Princes, où s'étaient rassemblés les fans du club, parmi lesquels le Collectif Ultras Paris. Des scènes qui illustrent le nouvel amour que ces derniers portent à, arrivé dans la capitale à l'été 2018 et qui, malgré des prestations pas toujours abouties sur le plan sportif, envoûte, en ce mois d'août 2020, la Ville Lumière de son aura si spéciale., reconnaissait l'intéressé dans len°167.Une affection que le Camerounais explique par son caractère, lui qui donne toujours le maximum sur le pré :(...)"On sait que tu mouilles le maillot, ne t'inquiètes pas si tu rates quelque chose, le plus important, c'est de tout donner.""