Le président Emmanuel Macron s'exprime lors d'un sommet Choose France, le 19 mai 2025 à Paris ( POOL / Gonzalo Fuentes )

Plus de 200 projets industriels et près de 15 milliards d'euros d'investissements nouveaux d'entreprises françaises en France seront mis à l'honneur lundi à l'occasion d'un sommet Choose France qui se tient dans un contexte économique empreint d'incertitude.

Il s'agit de la deuxième "édition France" de ce rendez-vous économique annuel habituellement destiné aux investisseurs étrangers.

Un total de 273 projets industriels seront présentés lundi, dont 81 inédits, pour 42,5 milliards d'euros d'investissement recensés au total pour cette édition. Ce montant agrège des projets déjà connus et des annonces inédites, a détaillé l'Elysée lors d'un échange avec la presse dimanche.

C'est un peu plus qu'il y a un an, pour la première édition, où le gouvernement avait valorisé des investissements à hauteur de 30,4 milliards.

Au total, quelque 250 dirigeants d'entreprises -- CAC 40, PME, ETI, startups -- ont rendez-vous à la Cité internationale universitaire de Paris, aux côtés des ministres de l'Industrie Sébastien Martin, et de l'Economie Roland Lescure.

Ce dernier doit se rendre dans l'Oise lundi pour visiter une usine de l'entreprise NeoCem qui fabrique des "ingrédients cimentaires bas-carbone" destinés à la construction.

Les projets à l'honneur concernent essentiellement le secteur de l'énergie, ainsi que le spatial ou la santé, et sont majoritairement portés par des petites et moyennes entreprises (PME) en Île-de-France, ainsi qu'en Nouvelle-Aquitaine ou en Normandie, selon les précisions données par Bercy à l'AFP.

Mais sur fond d'instabilité politique et alors que l'économie est bousculée par les conséquences de la guerre au Moyen-Orient notamment la hausse des coûts de production, ce sommet n'éclipse pas une conjoncture économique morose.

L'investissement des entreprises est en baisse pour le quatrième trimestre consécutif, a révélé l'Insee fin octobre, en confirmant la quasi-récession du pays. Les incertitudes planent quant à l'adoption d'un budget pour 2027.

Local

Parmi les entreprises qui seront mises à l'honneur, figure L'Oréal, qui prévoit une enveloppe de près de 300 millions d'euros destinée à rénover certains sites pour "accompagner la transition environnementale" du groupe, a précisé le géant des cosmétiques dans un communiqué vendredi.

L'Elysée a également mentionné un investissement important de 9,5 milliards d'euros du groupe ADP, le gestionnaire des aéroports parisiens.

Vue de la Maison internationale de la Cité internationale universitaire de Paris, le 11 avril 2026 ( AFP / Ian LANGSDON )

Au niveau local, la PME lyonnaise Elyse Energy présentera un projet d'usine de production de biocarburants pour l'aviation dans les Pyrénées-Atlantiques chiffré à 1,6 milliard d'euros, a confirmé l'entreprise à l'AFP.

Une enquête publique sur le projet est en cours et doit s'achever mi-décembre. La société espère que le site sera opérationnel en 2031, a-t-elle indiqué, bien que l'initiative suscite l'inquiétude de militants environnementaux qui redoutent des conséquences sur la gestion durable de la ressource en bois.

Au total, le "Grand Ouest" concentre 37 projets d'investissements pour 5,45 milliards d'euros, et la façade est de la France, 72 projets pour des montants de 4,3 milliards d'euros, a détaillé Roland Lescure dans une interview à Ouest-France vendredi.

Vitrine

Choose France est aussi l'occasion pour le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, de défendre le bilan économique de son double quinquennat, à quelques mois d'une élection présidentielle à laquelle il ne peut se présenter.

Lancé en 2018, un an après son arrivée à l'Élysée, cet événement destiné à vanter l'attractivité du pays est devenu une vitrine du macronisme autant qu'un outil de communication à la main du chef de l'Etat, selon ses détracteurs.

Avec ce sommet "nous avons fait revenir les investisseurs internationaux", a défendu Emmanuel Macron dans un long message publié sur X samedi, louant "un pays qui attire. Des entreprises qui grandissent. Des savoir-faire qui s'exportent", et promettant "de très nombreux investissements lundi".

Il se rendra le même jour sur le site d'Airbus à Toulouse, où l'Etat pourrait faire des annonces sur le soutien à la filière aéronautique.

Selon le Parisien, il pourrait s'agir du relèvement de l'enveloppe versée par l'Etat pour la recherche et l'innovation dans le secteur, à hauteur de 350 millions d'euros en 2026.