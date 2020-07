Chômage : pour éviter les licenciements, Philippe Martinez réclame la semaine de 32 heures

Face aux plans de licenciement qui se succèdent dans les entreprises, en cette période post-confinement, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, souhaite le passage à la semaine de 32 heures.

Philippe Martinez à Matignon le 9 juillet 2020. ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

"La réduction du temps de travail, c'est une nécessité pour résorber le chômage." Invité de France 2, Philippe Martinez n'en démord pas. Pour le secrétaire général de la CGT, il existe des solutions pour éviter les plans de licenciement annoncés par plusieurs grandes entreprises, telles que Renault, qui suppriment 4.600 postes en deux ans en France.

Pour lui, il est urgent que des entreprises "à qui on a donné des milliards" cessent de licencier, pour pouvoir se lancer dans de nouveaux projets. "Souvent on a licencié, et quand on veut lancer de nouveaux projets, on se dit 'ah bah mince, ceux qui savaient faire le boulot sont à la porte'".

Pour lui, la solution serait de travailler moins. "Nous proposons la semaine de 32 heures. Cela permettrait d'embaucher et de rendre les conditions de travail des salariés plus acceptables."

Une nouvelle mobilisation

À la suite de la rencontre entre Philippe Martinez et le nouveau Premier ministre, Jean Castex, la CGT a appelé jeudi 9 juillet à une journée de manifestation et de grève le 17 septembre prochain.

"Après la rencontre avec le Premier Ministre, toujours rien de concret pour l'emploi et les salaires. Il faut passer des paroles aux actes", explique la CGT dans un communiqué.

Par conséquent, elle appelle "les salariés, retraités, privés d'emplois à faire de la journée du 17 septembre 2020 une puissante journée nationale d'actions, de grèves et de manifestations".