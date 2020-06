Chômage partiel: Pannier-Runacher évoque une augmentation de 10% du coût pour les entreprises, le ministère corrige

L'exécutif va continuer ses ajustements sur le dispositif d'activité partielle, dont une version de "longue durée" va être mise en place pour "un à deux ans".

Agnès Pannier-Runacher, le 9 juin 2020, à l'Assemblée nationale ( AFP / BERTRAND GUAY )

Après l'arrivée massive de millions de salariés en chômage partiel au plus fort de la crise du coronavirus, le gouvernement a réduit la voilure dès le 1er juin, et compte poursuivre le mouvement au moins de juillet. A l'antenne de RMC/BFM , Agnès Pannier-Runacher a confirmé que l'exécutif souhaite "une incitation pour les employeurs à faire reprendre le travail". Les entreprises paieront "un petit peu plus" pour le chômage partiel de leurs salariés, "de l'ordre de 10%" , a t-elle d'abord indiqué, vendredi 12 juin. Sollicité par la presse, le ministère du Travail, où Muriel Pénicaud reçoit les numéros un des syndicats et organisations patronales, a indiqué ne "pas confirmer du tout" cette déclaration, parlant d'une "imprécision" de la secrétaire d'Etat. Dans la foulée, le cabinet de Mme Pannier-Runacher a fait savoir à l'AFP "qu'il ne faut pas déduire de ce qu'elle a dit qu'il y aura un nouveau surcout de 10% pour les entreprises du chômage partiel au 1er juillet".

Evolution du nombre d'emplois salariés dans le privé, par trimestredepuis le T1 2016 en milliers d'emplois ( AFP / )

La question de la rémunération perçue en chômage partiel, aujourd'hui fixée à 84% du salaire, devrait par ailleurs aussi évoluer. "Il y aura une incitation pour qu'il y ait une reprise du travail", a déclaré la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des finances, sans fournir plus de précisions. Jeudi 11 juin, un article des Echos a affirmé que "le futur dispositif pourrait s'accompagner d'une baisse de l'allocation versée aux salariés, peut-être jusqu'à 60% de son net".

Ces paramètres "sont en train d'être réglés", a répondu la secrétaire d'Etat, qui a vanté le dispositif en vigueur depuis le début de la crise. "Il n'y a aucun pays en Europe qui n'a mis en place un dispositif de chômage partiel de cette nature", a t-elle fait valoir.

En avril, 8,6 millions de salariés étaient au chômage partiel, selon le ministère. Ceux de mai ne sont pas encore connus. "La ministre a surcommuniqué sur 12 millions, 13 millions de salariés en chômage partiel. On a tous découvert (mardi, NDLR) que ces chiffres sont faux: c'est le cumul des demandes de chômage partiel. Si vous demandez une matinée de chômage partiel par mois, ça compte pour un", a commenté pour sa part le secrétaire général de la CFDT, Larent Berger. "S'il est question de baisser la prise en charge pour les travailleurs dans les semaines et les mois qui viennent, c'est une folie!" , a prévenu le leader syndical.