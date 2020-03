Chômage partiel ou congés payés, il faut trancher

Au ralenti depuis deux semaines, les clubs français ont réagi comme ils le pouvaient pour éviter le marasme financier qui leur pend au bout du nez. Deux solutions se sont offertes à eux, le chômage partiel ou les congés payés. Dans un souci d'équité en cas de reprise des championnats cet été, l'UNFP a réclamé une harmonisation des décisions. Sauf que dans le même temps, les gros clubs ont essayé de régler la situation en la jouant solo, obligeant enfin la LFP à remettre de l'ordre dans ce chaos.

Le chômage partiel, une fausse bonne idée ?

"Sans aides de l'État, d'ici six mois, c'est la moitié des clubs pros qui dépose le bilan. Les cinq grands championnats européens ont déjà perdu quatre milliards d'euros, le championnat français entre 500 à 600 millions."Alain Caïazzo, président de l'ASSE et du syndicat Première Ligue

Le jeudi 12 mars, pour faire face à la crise économique du coronavirus, Emmanuel Macron annonçait notamment un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel pour tous les salariés contraints à rester chez eux. Particulièrement touchés, les secteurs du tourisme, de la restauration et de l'événementiel ont été les premiers à user du chômage partiel. Cinq jours plus tard, dans sa seconde allocution, le président de la République décidait de mettre enfin la France sous une cloche, accentuant l'idée que les clubs de foot ne pourraient officiellement plus y échapper. ", détaille Louis Mulazzi, président délégué du SC Amiens.Le mercredi 18 mars, Amiens était le premier club de Ligue 1 à mettre ses salariés en activité partielle, sans que le Covid-19 ne demande son avis au président Bernard Joannin. "", expliquait-il à RMC Sport.