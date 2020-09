Chômage partiel : le dispositif prolongé jusqu'à la fin de l'année pour l'hôtellerie-restauration

Matignon chiffre cette prolongation du dispositif "de l'ordre d'une centaine de millions d'euros d'ici à la fin de l'année", sous réserve de l'évolution de la situation.

Depuis samedi, les restaurants et bars sont fermés dans la métropole d'Aix-Marseille et en Guadeloupe (Photo : Marseille, le 28 septembre 2020). ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Très affecté par l'épidémie de Covid-19 et le confinement imposé entre mars et mai, le secteur de l'hôtellerie-restauration a subi un nouveau coup dur la semaine dernière avec la fermeture pure et simple des bars et restaurants dans la métropole d'Aix-Marseille et en Guadeloupe , et la fermeture des bars à partir de 22h00 dans une dizaine de grandes villes dont Paris à partir de lundi, afin de lutter contre une reprise de l'épidémie de coronavirus.

Dans ce contexte, le gouvernement a annoncé mardi 29 septembre la prolongation du chômage partiel à 100% jusqu'à la fin de l'année pour le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des cafés à l'issue d'une rencontre avec des représentants du secteur. "Nous allons prolonger le dispositif de chômage partiel avec une indemnisation à 100% jusqu'au 31 décembre de cette année pour tous les hôtels, cafés, restaurants qui sont touchés par la crise" , a détaillé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire devant les journalistes.

Cette mesure concerne les entreprises du secteur "sous le coup d'une fermeture administrative, celles qui connaissent des restrictions d'ouverture ou qui fonctionnent normalement", sans qu'elles aient à justifier d'une baisse du chiffre d'affaires, a-t-on précisé du côté de Bercy.

Du côté de Matignon, on chiffre cette prolongation du dispositif "de l'ordre d'une centaine de millions d'euros d'ici à la fin de l'année" , sous réserve de l'évolution de la situation.

La difficile "survie" du secteur

Des représentants du secteur ont reconnu que le gouvernement avait "musclé" certaines mesures. "Ce qui est essentiel c'est effectivement le chômage partiel, jusqu'au 31 décembre, avec une charge pour les entreprises de zéro", s'est satisfait Roland Héguy, président de l'Umih, principal syndicat du secteur des hôtels, cafés, bars, restaurants et discothèques. Le dispositif devait prendre fin au 1er novembre.

Mais "tout n'est pas réglé, nous n'allons pas dire que nous sortons totalement rassurés", a nuancé Didier Chenet, président du GNI, qui représente les hôteliers indépendants français. "Contrairement à d'autres secteurs, nous ne sommes pas dans la reprise, nous sommes dans la survie. C'est un plan de survie" , a-t-il poursuivi.

Mardi, les représentants de l'hôtellerie-restauration ont pointé du doigt un manque de concertation avec le ministère de la Santé, demandant une discussion avec les autorités pour comprendre les chiffres sur l'évolution sanitaire sur la base desquelles ont été prises des mesures de restriction, sans véritable "concertation" ni "connaissance de nos métiers".

Mardi soir, le secrétaire d'État chargé du tourisme Jean-Baptiste Lemoyne a rendu hommage au "professionnalisme des acteurs" du secteur, qui "se sont dits ouverts à continuer à actualiser les protocoles sanitaires" qu'ils appliquent, "voire à les renforcer pour pouvoir maintenir une activité", sur Franceinfo .

Toutefois "le virus se propage lorsqu'il y a de nombreuses interactions et dans certains bars, on l'a vu, il y avait des gens qui étaient debout, qui étaient à proximité, ce qui a pu parfois favoriser une circulation du virus", a-t-il plaidé, soulignant la recrudescence de l'épidémie partout en Europe.

Bruno Le Maire recevra la semaine prochaine le secteur de l'événementiel, comme les traiteurs avec plus de 20 salariés, pour évaluer quelles mesures spécifiques devront être prises.

Toute une série de mesures avait été annoncée la semaine dernière par le gouvernement pour venir en aide aux entreprises contraintes de fermer, qui pourront percevoir jusqu'à 10.000 euros par mois du Fonds de solidarité. Des mesures d'exonérations de charge seront prises "le plus rapidement possible", a aussi précisé le ministre de l'Économie.