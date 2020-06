Chômage partiel : "Il y aura plus de 50.000 contrôles d'ici la fin de l'été", annonce Muriel Pénicaud

La ministre du Travail a également annoncé une concertation avec les partenaires sociaux pour mettre en place un dispositif de chômage partiel "de longue durée" pour accompagner les entreprises dont la reprise d'activités ne peut se faire dans l'immédiat.

La ministre du Travail Muriel Pénicaud à l'Elysée, le 4 juin 2020. ( POOL / YOAN VALAT )

Si le retour à la normale prendra encore du temps, "le déconfinement progresse", a assuré la ministre du Travail Muriel Pénicaud lundi 8 juin sur Franceinfo , indiquant qu'"on est à 80% d'activité dans le pays". Et si les chiffres du chômage partiel pour le mois de mai ne sont pas encore connus, la ministre s'attend à une baisse par rapport au mois précédent. "Fin avril, 8,6 millions de Français salariés étaient au chômage partiel", a-t-elle rappelé.

Le dispositif d'activité partielle, "mis en place de façon massive à partir d'un dispositif qui existait" a été "complètement tranformé pour sauver des emplois". "On peut être très fier de l'avoir fait car cela a permis de sauver des millions d'emplois et d'entreprises ", s'est félicitée Muriel Pénicaud qui prévoit une adaptation de ce dispositif pour la "longue durée" pour les secteurs les plus touchés par la crise. Ce "chômage partiel de longue durée" va être discuté avec les partenaires sociaux et concerneraient "les entreprises qui ont des perspectives raisonnables d'activités mais dont la reprise réelle va être dans six mois, douze mois, vingt-quatre mois", a expliqué la ministre citant notamment les secteurs du tourisme, de l'automobile ou encore de l'aéronautique. Cette mesure "a vocation à durer un ou deux ans", soit potentiellement jusqu'au printemps 2022.

Des sanctions annoncées pour les entreprises qui ont fraudé le dispositif

Muriel Pénicaud a par ailleurs lancé un nouvel avertissement aux entreprises qui ont profité du chômage partiel. "Comme tout dispositif public, il y a toujours une minorité de gens qui fraudent", a déclaré la ministre, rappelant que "quand on fraude au chômage partiel, c'est du travail illégal donc c'est des lourdes sanctions administratives, financières et pénales le cas échéant".

Un système de contrôle "assez intensif" a été mis en place. " Il y aura plus de 50.000 contrôles d'ici la fin de l'été ", a indiqué la ministre qui a lancé un appel aux entreprises : "C'est le moment d'être raisonnable". "Vous pouvez encore corriger vos erreurs", a indiqué Muriel Pénicaud qui estime qu'"on a pu se tromper", notamment "les petites entreprises qui utilisaient le dispositif pour la première fois". "Si c'est une erreur, on corrige et on rembourse", a expliqué la ministre ajoutant que dans quelques semaines, il sera trop tard. "Si c'est de la fraude, il y aura des sanctions", a-t-elle prévenu.