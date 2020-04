Chômage partiel : il n'y aura "pas de couperet au 1er juin", annonce Muriel Pénicaud

11,3 millions de Français sont actuellement au chômage partiel, soit plus d'un salarié sur deux. Ce dispositif a bénéficié notamment à quelque 361.000 salariés travaillant au domicile de particuliers qui ne pouvaient pas y être éligibles auparavant.

La ministre du Travail Muriel Pénicaud, le 4 mars 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

C'est un niveau jamais atteint : plus d'un salarié sur deux est aujourd'hui au chômage partiel soit 11,3 millions de Français a indiqué mercredi 29 avril sur France Inter la ministre du Travail Muriel Pénicaud.

Concernant le financement de l'activité partielle par l'Etat, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé mardi lors de la présentation du plan de déconfinement à l'Assemblée, une prolongation du dispositif jusqu'au 1er juin. Cette annonce avait inquiété les organisations patronales qui ont demandé un financement par l'Etat au-delà du 1er juin, malgré la reprise progressive d'activité prévue à partir du 11 mai, arguant que "beaucoup d'entreprises n'auront pas retrouvé une activité normale à cette date". Il n'y aura "pas de couperet au 1er juin" pour le dispositif d'activité partielle , a assuré Muriel Pénicaud. Néanmoins, "le taux de prise en charge de l'Etat sera un peu moins important" au-delà de cette date, a-t-elle précisé. Cela concerne 890.000 entreprises. Le dispositif coûte à l'État entre "24 et 25 milliards d'euros", selon le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin. "C'est la nationalisation des salaires, c'est l'État qui a pris ses responsabilités", estime-t-il.

Ce dispositif d'activité partiel a notamment bénéficié à quelque 361.000 salariés travaillant au domicile de particuliers en mars . "Il y a 361.000 salariés qui bénéficient de ce chômage partiel qui n'existait pas avant la crise. Nous l'avons créé de toutes pièces à la demande du président de la République et ça va continuer" jusqu'au 1er juin comme pour les autres salariés, a annoncé mercredi Gérald Darmanin sur RTL . Le gouvernement a mis en place ce dispositif "d'indemnités exceptionnelles", rendant les particuliers employeurs éligibles au chômage partiel et garantissant une rémunération aux salariés à domicile et aux assistantes maternelles dont l'activité est fortement réduite à cause de la crise liée au coronavirus. Les salariés peuvent ainsi percevoir 80% de leur rémunération pour des heures non réalisées. Et cela a représenté en mars environ 76 millions d'euros versés au total, a précisé le ministère à l'AFP.

Dans le détail, 55% des employeurs utilisant le dispositif Cesu (chèque emploi service universel) ont eu recours au chômage partiel, comme 32% de ceux faisant travailler une assistante maternelle via le dispositif Pajemploi, a expliqué le ministre. Plus de trois millions de personnes emploient chaque mois un salarié pour du ménage, de l'aide à domicile, des cours, du jardinage, des menus travaux, ou bien une assistante maternelle agréée pour la garde d'enfants. "Le chômage partiel va accompagner le déconfinement" malgré un coût budgétaire important, d'environ 24 milliards d'euros (dont un tiers est pris en charge par l'Unedic), a insisté Gérald Darmanin.

Par ailleurs, les parents qui doivent garder leurs enfants en raison des rentrées progressives dans les établissements scolaires vont-ils continuer à être indemnisés ? La ministre a répondu positivement. Entre le 15 mars et jusqu'au 1er mai, ces parents bénéficient d'indemnités journalières via un arrêt maladie et vont basculer au 1er mai dans un système de chômage partiel. Le ministère anticipait jusqu'à présent que cela dure jusqu'à la reprise du 11 mai. "Le système restera en l'état tout le mois de mai", a dit la ministre. "A partir du 1er juin, il faudra une attestation de l'école", a-t-elle ajouté.

Interrogée sur l'assurance chômage, elle s'est bornée à répéter qu'il "fallait regarder s'il y avait des règles à adapter". Tous les syndicats demandent à l'exécutif de renoncer à une réforme jugée très sévère et dont une partie est déjà entrée en vigueur en novembre dernier.