Chômage partiel: hausse en octobre, avec 1,6 million de salariés (Dares)

Le nombre de salariés en chômage partiel est reparti à la hausse en octobre, avec 1,6 million de salariés concernés, selon une estimation de la Dares publiée mercredi.

Ils étaient 1,3 million en septembre (chiffre révisé légèrement à la hausse) et en août, indique le service de statistiques du ministère du Travail dans cette enquête sur l'activité et les conditions d'emploi de la main-d'oeuvre pendant la crise sanitaire du Covid-19. Au plus fort de la crise au printemps, près de 9 millions de salariés avaient été concernés.

La hausse en octobre est "portée par les secteurs de l'hébergement-restauration (+0,2 million), du commerce (+0,1 million) et des +autres activités de services+ (+0,1 million)", qui comprend les arts, spectacles et activités récréatives. Ces secteurs ont été "particulièrement affectés par les mesures de restrictions survenues en octobre dans le cadre de la crise sanitaire (couvre-feu dans certaines zones à partir du 17 octobre, puis fermeture administrative à partir du 30 octobre)", observe la Dares.

Sur le mois, 32% des salariés travaillent dans une entreprise dont l'activité a diminué (contre 30% en septembre), dont 6% dans une entreprise dont l'activité s'est arrêtée ou a diminué de plus de moitié.

La baisse d'activité pour cause de fermetures administratives s'accentue fortement (23% après 9% en septembre), notamment dans l'hébergement restauration (58% après 25%), les "autres activités de services" (67% après 27%), ainsi que le commerce (32% après 6%).

L'étude indique également qu'au cours du mois d'octobre, 19% des salariés ont été au moins un jour en télétravail, dont 41% au moins trois jours par semaine, 33% deux jours par semaine, 17% un jour par semaine et 9% seulement quelques jours dans le mois.

Les perspectives des entreprises (interrogées juste après le reconfinement) sont par ailleurs marquées par une incertitude toujours croissante: celles qui ne savent pas dater le retour à la normale représentent 35% des salariés (après 31% début octobre).