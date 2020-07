Chômage partiel : 700 entreprises suspectées de fraude, selon Elisabeth Borne

En cas de fraude avérée au chômage partiel, les sanctions vont jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende, et pour ce qui est des sanctions administratives, prévoient le remboursement des aides et l'exclusion du bénéfice des aides jusqu'à 5 ans.

La ministre du Travail Elisabeth Borne, le 9 juillet 2020. ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )

"On sera intraitable avec ceux qui détournent ce système". Invitée de RTL mardi 28 juillet, la ministre du Travail Elisabeth Borne a assuré que le ministère du Travail traquait les fraudeurs au chômage partiel. "On fait beaucoup de contrôles, on en a déjà fait 25.000, on en fera 50.000 d'ici la fin de l'été" , a-t-elle rappelé.

Dès le confinement et pour pallier l'arrêt d'activité en découlant, le gouvernement a élargi la possibilité de recourir à ce dispositif, qui a permis d'éviter de nombreux licenciements, selon l'exécutif. Au plus fort de la crise, "9 millions de Français ont été accompagnés", a souligné Mme Borne. Pour l'heure, 700 entreprises françaises sont suspectés de fraude et 700 d'escroquerie . Chaque dossier sera transmis à la justice.

Mi-mai, le ministère du Travail avait annoncé un renforcement des contrôles, effectués par les agents des Direccte (directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), qui ont reçu le renfort de 300 agents sur ce thème, "épaulés par des inspecteurs du travail".

En cas de fraude, les sanctions vont jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende, et pour ce qui est des sanctions administratives, prévoient le remboursement des aides et l'exclusion du bénéfice des aides jusqu'à 5 ans.