Chômage partiel: 361.000 salariés à domicile en ont bénéficié en mars

Quelque 361.000 salariés travaillant au domicile de particuliers ont bénéficié en mars du dispositif spécifique de chômage partiel mis en place depuis la crise sanitaire, a annoncé mercredi le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin.

"Il y a 361.000 salariés qui bénéficient de ce chômage partiel qui n'existait pas avant la crise. Nous l'avons créé de toutes pièces à la demande du président de la République et ça va continuer" jusqu'au 1er juin comme pour les autres salariés, a-t-il affirmé sur RTL.

Le gouvernement a mis en place ce dispositif "d'indemnités exceptionnelles", rendant les particuliers employeurs éligibles au chômage partiel et garantissant une rémunération aux salariés à domicile et aux assistantes maternelles dont l'activité est fortement réduite à cause de la crise liée au coronavirus.

Les salariés peuvent ainsi percevoir 80% de leur rémunération pour des heures non réalisées. Et cela a représenté en mars environ 76 millions d'euros versés au total, a précisé le ministère à l'AFP.

Dans le détail, 55% des employeurs utilisant le dispositif Cesu (chèque emploi service universel) ont eu recours au chômage partiel, comme 32% de ceux faisant travailler une assistante maternelle via le dispositif Pajemploi, a expliqué le ministre.

Plus de trois millions de personnes emploient chaque mois un salarié pour du ménage, de l'aide à domicile, des cours, du jardinage, des menus travaux, ou bien une assistante maternelle agréée pour la garde d'enfants.

"Le chômage partiel va accompagner le déconfinement" malgré un coût budgétaire important, d'environ 24 milliards d'euros (dont un tiers est pris en charge par l'Unedic), a insisté M. Darmanin.

Le Premier ministre a annoncé mardi que le dispositif serait prolongé jusqu'au 1er juin.

Selon le dernier pointage du ministère du Travail communiqué lundi, 10,8 millions de Français sont en activité partielle.

