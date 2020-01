Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cholet s'impose dans la douleur 71-78 au Portel Reuters • 31/01/2020 à 22:29









Cholet s'impose dans la douleur 71-78 au Portel par Hugo Chalmin (iDalgo) Pour la première sous les ordres de Christian Monschau, les joueurs du Portel ont lutté mais se sont inclinés 71-78 à la maison contre Cholet. Et tout n'a pas été simple pour les hommes de Jerome Merignac. Ces derniers font face à des Portelois courageux qui mettent la pression d'entrée de match. Les deux équipes font jeu égal et les Choletais mènent de deux petits points à la pause. Ils parviennent à prendre une avance de neuf points à l'approche du dernier quart-temps. Cependant, le Portel ne cède pas et recolle au score en fin de rencontre. Un effort qui n'est pas récompensé puisque le club du Pas-de-Calais perd 71-78. L'ESSM, 18ème et dernier de Jeep Elite, signe là une dixième défaite d'affilée en championnat. À noter que les Portelois n'ont plus remporté un match depuis le 22 novembre 2019. De son côté, CB l'emporte pour la 13ème fois cette saison et conforte sa 6ème place au classement.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.