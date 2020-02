Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cholet chute à domicile, Dijon facile contre Orléans Reuters • 29/02/2020 à 22:53









Cholet chute à domicile, Dijon facile contre Orléans par Hugo Chalmin (iDalgo) Après une attente de jours, la Jeep Elite a repris ses droits. Pour le compte de la 24e journée du championnat de France, quatre rencontres étaient au programme samedi soir. À commencer par un duel entre Le Cholet Basket et l'Élan chalonnais. Ce dernier avait a coeur de poursuivre sa série de trois consécutives et la mission a été accomplie pour les hommes de Julien Espinosa. Longtemps portés par une adresse indécente au tir, ces derniers se sont imposés 93-99 à la Meilleraie. Du côté de Dijon, tout s'est bien passé pour le leader de Jeep Elite. La JDA a assuré un large succès 90-71 à la maison contre Orléans. Sans Jefferson, Halilovic et Gurier, l'OLB n'a pas résisté longtemps. Menés de dix points à la fin du premier quart-temps, ils n'ont jamais été dans le match et s'inclinent logiquement. Les Dijonnais enchaînent une 13e victoire consécutive. Parmi les autres rencontres de la soirée, Bourg-en-Bresse est allé arracher un succès 91-93 au Mans et Nanterre a disposé de Boulazac 85-78.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.