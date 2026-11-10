 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Choléra: plus de 3.000 morts depuis le début de l'année, selon l'OMS
information fournie par AFP 10/11/2026 à 15:16

Ajouter Boursorama à vos sources

Des patients atteints du choléra soignés dans un camp de réfugiés de Tawila, dans le nord du Darfour, au Soudan, le 14 août 2025 ( AFP / - )

Des patients atteints du choléra soignés dans un camp de réfugiés de Tawila, dans le nord du Darfour, au Soudan, le 14 août 2025 ( AFP / - )

Le choléra a fait plus de 3.000 morts depuis le début de l'année, principalement en Afrique, a annoncé mardi l'OMS, jugeant toutefois "réalisable" son objectif de réduire de 90 % le nombre de cas dans le monde d'ici 2030.

"2025 a été l’année la plus meurtrière pour le choléra depuis 1999, avec près de 7.900 décès - dont beaucoup sont survenus avant même que les personnes ne puissent accéder à des soins", a rappelé à Genève Dr Lorenzo Pezzoli, responsable des maladies bactériennes à potentiel épidémique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Pour 2026, si les données préliminaires des neuf premiers mois indiquent une baisse du nombre de décès, "plus de 3.000 personnes ont tout de même succombé à cette maladie pourtant évitable et traitable, dont près de neuf sur dix en Afrique", a-t-il ajouté.

En outre, selon l'OMS, le phénomène climatique El Niño, actuellement en cours, pourrait aggraver la situation, "le choléra étant exacerbé aussi bien par un excès que par un manque d’eau".

L'OMS et l'Alliance internationale du vaccin (Gavi) espèrent réduire de 90 % le nombre de cas dans le monde d'ici 2030, grâce à une campagne de vaccination et à une amélioration de l'hygiène.

Si l’accès à l’eau potable et à des systèmes d’assainissement a permis de l’éradiquer des pays à revenu élevé il y a plusieurs générations, le choléra peut encore "tuer en quelques heures, alors même qu’il est facile et peu coûteux à traiter grâce aux médicaments existants", a souligné le Dr Pezzoli.

Selon lui, "l’objectif fixé pour 2030 est réalisable, car le travail a déjà commencé", notamment avec le Groupe international de coordination (GIC) de l'approvisionnement en vaccins, qui a approuvé en 2025 la fourniture de 71 millions de doses, financées par Gavi.

Par ailleurs, ces vaccins parviennent beaucoup plus rapidement dans les zones touchées par des flambées épidémiques, a indiqué M. Pezzoli.

En outre, ils aident les pays - en commençant par les sept nations qui ont concentré environ 90 % des cas et des décès en 2025 (Angola, Bangladesh, République démocratique du Congo, Nigeria, Soudan du Sud, Soudan et Yémen) - à cartographier les districts où le choléra réapparaît de manière récurrente afin d’élaborer des plans nationaux ciblés.

"La réponse collective porte indéniablement ses fruits, mais (...) cela reste insuffisant. Nous devons redoubler d’efforts", a insisté le Dr Pezzoli.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank