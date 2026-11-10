Choléra: plus de 3.000 morts depuis le début de l'année, selon l'OMS

Des patients atteints du choléra soignés dans un camp de réfugiés de Tawila, dans le nord du Darfour, au Soudan, le 14 août 2025 ( AFP / - )

Le choléra a fait plus de 3.000 morts depuis le début de l'année, principalement en Afrique, a annoncé mardi l'OMS, jugeant toutefois "réalisable" son objectif de réduire de 90 % le nombre de cas dans le monde d'ici 2030.

"2025 a été l’année la plus meurtrière pour le choléra depuis 1999, avec près de 7.900 décès - dont beaucoup sont survenus avant même que les personnes ne puissent accéder à des soins", a rappelé à Genève Dr Lorenzo Pezzoli, responsable des maladies bactériennes à potentiel épidémique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Pour 2026, si les données préliminaires des neuf premiers mois indiquent une baisse du nombre de décès, "plus de 3.000 personnes ont tout de même succombé à cette maladie pourtant évitable et traitable, dont près de neuf sur dix en Afrique", a-t-il ajouté.

En outre, selon l'OMS, le phénomène climatique El Niño, actuellement en cours, pourrait aggraver la situation, "le choléra étant exacerbé aussi bien par un excès que par un manque d’eau".

L'OMS et l'Alliance internationale du vaccin (Gavi) espèrent réduire de 90 % le nombre de cas dans le monde d'ici 2030, grâce à une campagne de vaccination et à une amélioration de l'hygiène.

Si l’accès à l’eau potable et à des systèmes d’assainissement a permis de l’éradiquer des pays à revenu élevé il y a plusieurs générations, le choléra peut encore "tuer en quelques heures, alors même qu’il est facile et peu coûteux à traiter grâce aux médicaments existants", a souligné le Dr Pezzoli.

Selon lui, "l’objectif fixé pour 2030 est réalisable, car le travail a déjà commencé", notamment avec le Groupe international de coordination (GIC) de l'approvisionnement en vaccins, qui a approuvé en 2025 la fourniture de 71 millions de doses, financées par Gavi.

Par ailleurs, ces vaccins parviennent beaucoup plus rapidement dans les zones touchées par des flambées épidémiques, a indiqué M. Pezzoli.

En outre, ils aident les pays - en commençant par les sept nations qui ont concentré environ 90 % des cas et des décès en 2025 (Angola, Bangladesh, République démocratique du Congo, Nigeria, Soudan du Sud, Soudan et Yémen) - à cartographier les districts où le choléra réapparaît de manière récurrente afin d’élaborer des plans nationaux ciblés.

"La réponse collective porte indéniablement ses fruits, mais (...) cela reste insuffisant. Nous devons redoubler d’efforts", a insisté le Dr Pezzoli.