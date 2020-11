"Choisir Mediapro est très clairement une erreur stratégique"

Le football français va mal, il va droit dans le mur et est au bord de la faillite. Mais pourquoi ne pas essayer de tirer du positif et de la nouveauté de cette crise ? C'est tout le propos d'Arnaud Simon, ancien dirigeant d'Eurosport et actuel CEO de In&Out Stories, société de conseils en droit sportif. Pour lui, le paysage médiatique français va changer... en partie grâce aux déboires de Mediapro.



C'est ce qu'on appelle des modèles de, où un acteur achète des droits pour les mettre à disposition des consommateurs, des abonnés, sur une plateforme. Sans forcément de contenu complémentaire, sans forcément des programmes autour, d'avant ou d'après-match, comme on peut en voir sur toutes les chaînes de télévision classiques. L'abonné viendrait simplement piocher, avec un prix souvent très accessible, ce qu'il veut regarder, tel match, telle rencontre, sans contrainte. La plateforme ne serait pas monothématique, au contraire, elle rendrait accessible de très nombreux droits et de nombreux programmes, dans le but de capter l'audience la plus importante et d'offrir la rentabilité la plus élevée. Il faut bien voir comment consomme aujourd'hui le fan de sport : c'est fini cette façon traditionnelle de la rencontre prise en direct, avec de l'avant et de l'après-match. D'ailleurs, c'est intéressant de constater que, la plupart du temps, le fan trouvera du contenu ou du débat plus intéressant ou plus pertinent dans des émissions qui n'ont pas forcément les droits, surou dans l', à la radio. Avec un, une plateforme de streaming légal, il n'y a pas de linéarité, pas de continuité. Le consommateur choisit seulement ce qu'il veut voir, quand il veut le voir, où il veut, via n'importe quel écran et surtout à un prix intéressant, en tout cas correspondant réellement au catalogue des droits proposés. Il ne doit pas forcément être posé devant sa télévision ou sa tablette, mais avec une seule connexion, l'accès aux contenus est illimité. À mon sens, c'est clairement vers cela que Lire la suite de l'article sur SoFoot.com