Choc toxique : les femmes doivent recevoir une «information plus claire»

Les premiers symptômes sont insidieux, semblables à ceux d'une grippe - fatigue, fièvre, douleurs musculaires - ou d'une gastro, vomissements, diarrhées... Mais les conséquences du syndrome de choc toxique (SCT) peuvent être gravissimes, allant jusqu'à l'amputation de membres ou au décès, comme celui de Maëlle, 17 ans, survenu en Belgique le 9 janvier. Le choc toxique dit « menstruel », c'est le passage d'une toxine du vagin au sang, à cause d'une forme bien particulière (la TSST-1) de la bactérie staphylocoque doré.Attention, il ne s'agit pas de faire du catastrophisme. Cette maladie infectieuse, liée à l'utilisation de tampons ou de cups menstruelles lors des règles (tout ce qui entre dans le corps ; les serviettes et protège-slip ne sont donc pas concernés) est rare, avec 24 cas recensés en France en 2017. Mais n'étant pas une maladie à déclaration obligatoire, ce nombre pourrait être sous-estimé.Et surtout, les femmes restent insuffisamment informées. Ce constat est dressé ce lundi par l'Agence de sécurité sanitaire (Anses), qui recommande de donner « une information plus claire » sur le risque de SCT auprès des professionnels de santé et des femmes. « Il est indispensable que les fabricants notent ce risque sur le packaging et sur les notices », indique Aurélie Mathieu, pharmacienne toxicologue qui a coordonné l'expertise sur la sécurité des produits à l'Anses. LIRE AUSSI > Amputée après un choc toxique lié à une cup menstruelle« L'étude a mis en évidence un certain nombre de substances chimiques dans les protections féminines, sans montrer de risques sanitaires liés à celles-ci. Néanmoins, insiste-t-elle, il n'est pas normal d'avoir toutes ces substances et nous recommandons aux fabricants d'améliorer la qualité de leurs produits en les éliminant ou en les réduisant. »Pour la chercheuse, il n'est nullement question de dire qu'il ne faut plus utiliser de cups ou ...