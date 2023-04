Choc totalement frappadingue entre le Swift Hesperange et Dudelange !

I LOVE THIS GAME !

Au Luxembourg, le choc opposant le Swift Hesperange, premier, à son dauphin, Dudelange, a tenu toutes ses promesses, accouchant finalement d’une victoire 4-3 du leader du championnat dans son antre. Le défenseur malien Abdoul Danté a mis les locaux sur orbite à l’occasion d’un corner (12 e ), mais la réaction du F91 s’est avérée féroce : Filip Bojic (43 e ), Aldin Skenderovic (53 e ) et Bruno Freire (60 e ) ont renversé la table en moins de vingt minutes. Mené 1-3, Hesperange a cependant fait encore plus fort en plantant trois buts en six minutes. Rayan Philippe, passé par Nancy et Dijon, a sonné la charge en marquant d’un corner direct (73 e ), avant qu’El Hadi Belameiri (76 e ) et Dominik Stolz (79 e ) assomment pour de bon le championnat. Le Swift, dernier club invaincu en Europe cette saison avant de trébucher contre Pétange en mars, compte maintenant six points d’avance à cinq journées de la fin. …

QB pour SOFOOT.com