Roland Lescure à Paris, le 28 octobre 2026. ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

"Ces chiffres confirment une période difficile et des facteurs conjoncturels bien identifiés cette année : choc énergétique, canicules et sécheresse, cycle électoral", a réagi le ministre français de l’Économie Roland Lescure.

Mauvaise nouvelle pour l'économie française. La France est en légère récession depuis le deuxième trimestre, et les résultats économiques du pays ont été moins bons que prévu au troisième, selon les chiffres publiés ce vendredi 27 novembre par l'Insee, fragilisant les prévisions de croissance du gouvernement sur l'ensemble de l'année. Le produit intérieur brut (PIB) français, qui mesure l'activité économique à travers les richesses créées, a reculé de 0,2 % au troisième trimestre après avoir stagné au deuxième trimestre et reculé de 0,2 % au premier, a annoncé dans ses résultats détaillés l'Insee.

L'Institut national de la statistique a revu ainsi en baisse sa première estimation pour le troisième trimestre, qui avait mesuré un recul de 0,1 %. Derrière ces chiffres arrondis, les détails actualisés donnés par l'Insee montrent que le pays est entré depuis le deuxième trimestre en légère récession dite "technique", caractérisée par deux trimestres consécutifs de baisse du PIB.

Le produit intérieur brut a en effet reculé au premier et, légèrement, au deuxième trimestres, à 664,4 milliards puis 664,2 milliards d'euros, après 665,7 au quatrième trimestre 2025. Au troisième trimestre, il a à nouveau baissé, à 662,6 milliards d'euros. Fin octobre, l'Insee donnait encore des chiffres totalement stables aux premier et deuxième trimestre (à 664,57 milliards). "On a désormais un très léger recul du PIB au cours du deuxième trimestre", a indiqué Marie Leclair, cheffe du département des Comptes nationaux de l'Insee, lors d'un point presse. Cela "ne change quand même pas vraiment le tableau général que nous dressons de l'économie", mais "techniquement, on peut dire qu'on est en récession", a-t-elle ajouté.

La Banque de France attend désormais une croissance "autour de 0,3 %"

Au total, "l'acquis de croissance" à la fin du troisième trimestre, c'est-à-dire ce que serait la croissance sur l'année si le PIB restait stable au quatrième trimestre, est de 0,1 %, indique l'Insee. Avec ces chiffres, il semble difficile d'atteindre la croissance de 0,5 % toujours pronostiquée par le gouvernement pour cette année, et même le 0,4 % anticipé par l'Institut national de la statistique lui-même, tandis que la Banque de France attend désormais "autour de 0,3 %". "Il faudrait 1,4 % de croissance au cours du dernier trimestre pour avoir une croissance de 0,5 %" sur l'année, a souligné Marie Leclair.

"Ces chiffres confirment une période difficile et des facteurs conjoncturels bien identifiés cette année : choc énergétique, canicules et sécheresse, cycle électoral", a commenté le ministre français de l’Économie Roland Lescure, dans une réaction transmise à l'AFP. Mais "le retour à la normale de la production énergétique, le rattrapage dans l'aéronautique, et un rebond agricole en 2027 nous permettent d'envisager un redressement dans les prochains trimestres", a-t-il ajouté.

Le Parlement a adopté cette semaine le projet de loi de fin de gestion (PLFG) pour 2026 procédant aux derniers ajustements budgétaires, dans lequel le gouvernement maintient une hypothèse de croissance de 0,5 % cette année. En pleines discussions parlementaires sur le budget 2027, le gouvernement a cependant indiqué que le travail était "en cours" pour réexaminer ses hypothèses macroéconomiques et a reconnu que sa prévision de croissance de 1 % pour 2027 était "à risque".

L'inflation a ralenti à 2,9 % sur un an en novembre

Dans le détail, sur le troisième trimestre, les exportations se contractent fortement (-1,6 % après +2,9 % au deuxième trimestre). La consommation des ménages accélère légèrement (+ 0,3 % après + 0,2 %), mais les investissements reculent de nouveau (- 0,9 % après - 0,5 %), pénalisés par une poursuite de la baisse dans la construction et un repli dans les produits manufacturés. Au total, la demande intérieure finale hors stocks reste stable et ne contribue pas à la croissance du PIB ce trimestre (0,0 point après +0,1 point).

"Une touche positive" cependant dans ce climat morose : observe l'économiste Sylvain Bersinger, du cabinet Bersingéco : l'inflation a ralenti à 2,9 % sur un an en novembre, après 3,4 % en octobre, du fait d'un répit du côté des prix des produits pétroliers, selon les chiffres provisoires publiés par l'Insee. "Comme les anticipations d'inflation n’ont pas augmenté sensiblement, on peut espérer que cette dernière continue rapidement son reflux si le prix du pétrole demeure orienté à la baisse", ajoute-t-il.