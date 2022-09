Choc des marchés: la Banque d'Angleterre va acheter des obligations d'Etat

La Banque d'Angleterre va intervenir sur le marché obligataire britannique en achetant des obligations d'Etat face à des "risques tangibles pour la stabilité financière" du Royaume-Uni, dont les taux d'emprunt ont explosé depuis des annonces budgétaires très coûteuses vendredi.

"La Banque va effectuer des achats d'obligations gouvernementales à échéance éloignée" dès mercredi afin de "rétablir des conditions de marché normales", affirme la BoE dans un communiqué mercredi, précisant que cette "opération sera entièrement financée par le Trésor".

"Le Chancelier a autorisé la demande du gouverneur de financement de l'opération, qui permettra que les conditions financières restent accessibles aux ménages et aux entreprises", confirme le Trésor britannique dans un communiqué séparé.

"Les achats seront effectués dans les volumes nécessaires pour atteindre notre but" de stabilité du marché, mais seront en revanche limités dans le temps, détaille la BoE, avec une fin des achats le 14 octobre, avant que les titres achetés soient ensuite remis sur le marché graduellement.

Cette intervention directe de la banque centrale intervient après plusieurs jours mouvementés pour le marché britannique: vendredi, le nouveau gouvernement de Liz Truss a annoncé des mesures de soutien à l'économie et des baisses d'impôts très coûteuses, évaluées par les économistes à un montant situé entre 100 et 200 milliards de livres, mais dont le financement et l'impact restent flous.

Signal de la défiance des investisseurs pour les actifs britanniques, la livre sterling a plongé à un plus bas historique lundi, à un peu plus de 1,03 dollar, et le rendement de la dette d'Etat, qui augmente quand la demande recule, s'est envolé.

"Le mouvement du marché est exacerbé depuis hier et affecte particulièrement la dette à long terme. Si ce dysfonctionnement du marché continue ou empire, cela causerait un risque réel à la stabilité financière du Royaume-Uni", explique la BoE.

Le taux des obligations à trente ans, qui évoluait à environ 3,5% en début de semaine dernière, s'est envolé pour atteindre en début de séance 5,14% un sommet depuis 1998, avant de reculer à 4,43% après les annonces de la BoE. Les obligations à 10 ans ont suivi la même tendance, reculant à 4,15% après avoir atteint un sommet depuis 2008 à 4,59%.