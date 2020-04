Chloroquine et infections virales : ce qu'il faut savoir

Le personnel de l'Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) Méditerranée Infection en plein travail. C'est à l'IHU qu'ont été menés les premiers essais français pour évaluer le potentiel thérapeutique de l'hydroxychloroquine. © Gérard Julien / AFP

Hier inconnue du plus grand nombre, l'hydroxychloroquine (nom commercial Plaquenil) est aujourd'hui au cœur d'une affaire médicale, scientifique et éthique. Du fait de la progression de la pandémie, ces débats qui ont commencé en France connaissent désormais divers développements à l'étranger, notamment aux États-Unis où le président Donald Trump et le professeur Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et maladies infectieuses, s'opposent ouvertement.

Tout a commencé le 19 février 2020 par une communication du département de pharmacologie de l'université chinoise de Qingdao mentionnant l'activité antivirale du phosphate de chloroquine in vitro. Le 3 mars, une équipe chinoise de la province de Guandong a publié un deuxième article faisant état des résultats du traitement d'une petite cohorte de 30 patients par une dose quotidienne de 400 mg d'hydroxychloroquine pendant 5 jours. Le critère d'évaluation principal était la négativation de la charge virale Covid-19 au niveau pharyngé après 7 jours. Cette étude ne mentionnait aucune différence significative entre le groupe traité et le groupe contrôle.

S'il n'existe pas pour l'instant de données faisant consensus concernant le Covid-19, l'histoire d'une potentielle activité inhibitrice de la chloroquine (et de son dérivé, l'hydroxychloroquine) contre

