Chloé N’Gazi : « Nous jouons pour faire avancer les choses en Algérie »

2026 a déjà quelque chose de spécial pour Chloé N’Gazi, grande artisane de la troisième place historique obtenue par l’Algérie lors de la dernière CAN et de retour à Fleury après deux saisons difficiles en club. La gardienne de 30 ans n’élude aucun sujet, alors que la reprise en Première Ligue vient de sonner. Entretien.

Tu es de retour à Fleury deux ans après la fin de ta première aventure ici. Qu’est-ce qui a motivé ce choix ?

C’était un club où j’avais eu de très bonnes sensations, une très bonne expérience, ce que je n’ai pas forcément retrouvé ces deux dernières années. J’avais besoin de revenir dans un environnement sain, propice à mon évolution. Il n’y a jamais eu d’animosité entre le club et moi, malgré le fait que je n’ai pas été prolongée : nous nous sommes quittés en bons termes, et c’est aussi pour cela que le retour n’a pas été compliqué.…

Propos recueillis par Léna Bernard pour SOFOOT.com