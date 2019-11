Chirac ne fait pas recette en librairie : «C'est un bide total»

Le succès espéré s'est révélé un flop retentissant. Invité au salon du livre de Toulon, du 15 au 17 novembre, Cyrille Falisse espérait tirer parti du présentoir sur lequel il avait étalé une dizaine d'ouvrages en hommage à Jacques Chirac, décédé près de deux mois plus tôt. En 2018, cet espace dédié aux écrivains Philip Roth et Jean d'Ormesson, qui venaient de disparaître, lui avait permis d'écouler tout son stock. Las, le responsable des essais et littérature de la librairie Lo Païs de Draguignan, l'une des 200 plus importantes en France, n'a cette fois vendu qu'un seul livre sur Chirac en trois jours ! « C'est un bide total », déplore-t-il, résigné à retourner cette semaine les ouvrages à leurs éditeurs.De fait, ceux-ci ne trouvent pas leur public. Selon le classement GfK -- une référence dans le monde de l'édition -- du 21 novembre, seule la biographie de l'ancien président (« Ici c'est Chirac »), écrite par son confident Jean-Luc Barré, apparaît dans le Top 300 des essais et documents. Et encore, pointant à la 84e place, avec 623 exemplaires écoulés la semaine dernière, il se contente de limiter la casse.Tiré à 60 000 exemplaires, Fayard n'en a vendu que 8 000 depuis sa mise en rayons. Il est en passe d'être rattrapé par les best-sellers du moment : « Il est où le bonheur ? » de François Ruffin, en 5e position avec 3 460 exemplaires achetés la semaine dernière (6 000 en cumulé), et « Ce qu'ils ne veulent pas que je dise » d'Alexandre Benalla, 7e avec 2 560 ouvrages écoulés (5 000 en cumulé). Seul « Passions » de Nicolas Sarkozy fait mieux, et de loin : 182 000 lecteurs se le sont procuré depuis sa parution fin juin, et ils étaient encore 808 à l'acheter la semaine dernière.« On savait à peu près tout de lui »Dans le monde de l'édition, où l'on « avait conscience de prendre un risque avec Chirac », c'est la douche froide. « On a été surpris », ...