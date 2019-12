Chirac, Legrand, Varda? Ils nous ont quittés en 2019

L'année 2019 s'achève et avec elle son lot de disparus. De l'ancien président de la République, Jacques Chirac, au compositeur de renom Michel Legrand en passant par l'éternel second et peut-être premier dans les c?urs, Raymond Poulidor, Le Point se souvient, pour vous, des grands absents de 2020.Jacques ChiracHommage solennel et républicain, mais aussi populaire pour le cinquième président de la Ve République. C'est sous les applaudissements et devant un parterre de chefs d'État étrangers que Jacques Chirac, disparu en septembre dernier, a fait ses adieux « à cette France magnifique » qu'il évoquait avec émotion dans son dernier discours à l'Élysée. Plusieurs fois ministre, chef du gouvernement, maire de Paris et finalement élu président après deux échecs successifs, il aura occupé le devant de la scène politique française durant près de quatre décennies. De Jacques Chirac, on retiendra la réforme sur l'IVG votée sur proposition de son gouvernement en 1975, le refus de la guerre en Irak ou la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans la déportation des juifs de France. Un bilan en demi-teinte de l'avis des commentateurs qui pointent du doigt l'absence de réformes majeures sur le plan intérieur en dehors de la suppression du service militaire universel. Adepte des petites phrases, Jacques Chirac savait manier les expressions comme pour éviter les accusations de financement occulte dans l'affaire dite « des...