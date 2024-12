Chine: Xi affirme qu'une guerre commerciale avec les Etats-Unis ne ferait "aucun gagnant"

Le président chinois Xi Jinping au G20 à Rio de Janeiro, au Brésil, le 18 novembre 2024 ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

Le président chinois Xi Jinping a affirmé mardi qu'une guerre commerciale avec les Etats-Unis ne ferait "aucun gagnant", selon un média d'Etat, avant le retour à la Maison Blanche en janvier du président élu Donald Trump.

Le premier mandat de Donald Trump a été marqué par de vives hostilités commerciales avec la Chine, accusée de vol présumé de propriété intellectuelle et d’autres pratiques "déloyales".

Le magnat républicain a promis d’imposer des droits de douane encore plus élevés sur les importations chinoises après son investiture en janvier, alors que la Chine continue de faire face à une reprise économique fragile après la pandémie.

"Les guerres de droits de douane, les guerres commerciales et les guerres de technologies vont à l'encontre des tendances historiques et des règles économiques, et il n'y aura aucun gagnant", a déclaré M. Xi à propos des relations sino-américaines, d'après le diffuseur CCTV.

Il s'exprimait lors d'une rencontre avec les chefs de plusieurs institutions financières multilatérales.

"La Chine est prête à maintenir le dialogue avec le gouvernement américain, à élargir la coopération, à gérer les divergences et à promouvoir le développement des relations sino-américaines dans une direction stable, saine et durable", a ajouté Mr. Xi.

Pékin vise une croissance annuelle d'environ 5% cette année, malgré une consommation intérieure atone, un chômage élevé et une crise persistante du secteur immobilier.

Le président chinois a déclaré mardi que son pays gardait "une confiance totale" dans sa capacité à atteindre son objectif de croissance pour 2024, ont rapporté les médias d’État.