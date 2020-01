Chine : une ville fait la chasse aux habitants qui sortent en pyjama

En matière de surveillance à outrance, la Chine a clairement un temps d'avance? Il y a encore deux ans, le pays disposait de 170 millions de caméras de vidéosurveillance sur son territoire, on en attend 400 millions de plus dans le courant de l'année 2020. La plupart seront reliées à un système d'intelligence artificielle leur permettant de reconnaître précisément la personne qu'elles sont en train de filmer.Lire aussi Le jour où la Chine se surveilleraLa dernière affaire en date concernant la vidéosurveillance est rapportée par la BBC. Elle se déroule dans la ville de Suzhou, à 100 kilomètres à l'est de Shanghai. Des fonctionnaires gouvernementaux ont rendu publiques les images de sept personnes photographiées dans la rue vêtues d'un pyjama ou d'une robe de chambre afin de dénoncer un « comportement d'incivilité ». Les images des caméras de vidéosurveillance sont accompagnées du nom de la personne concernée, de sa carte d'identité et d'autres informations personnelles.Lire aussi Et la Chine passe à l'heure d'Orwell?Une compétition de civismeLes fonctionnaires, qui ont publié les images sur le site Internet de la ville de Suzhou, se sont justifiés en expliquant qu'ils participaient à une compétition nationale des villes civilisées visant à interdire aux Chinois de porter des pyjamas en dehors de chez eux. D'autres « mauvais comportements » ont été mis en ligne, parmi lesquels le fait de s'étendre sur...