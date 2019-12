Chine : une femme de 62 ans donne naissance à un garçon

En fin de semaine dernière, une femme de 62 ans a donné naissance à un garçon à Xiangtan dans la province du Hunan, en Chine centrale.Selon le China Daily, la mère surnommée Tan a donné naissance après une opération de césarienne de 40 minutes à un bébé de 2,95 kg. Cette femme s'était fait la promesse d'avoir un autre enfant après la mort de son fils unique, il y a six ans. Depuis lors, avec son mari, elle avait cherché des moyens pour concevoir leur propre enfant. Tan est finalement tombée enceinte après avoir subi un traitement de fécondation in vitro (FIV).Aujourd'hui, la mère et l'enfant se portent bienSelon les médecins, cette grossesse a été risquée. Fin octobre, Tan avait été admise à la maternité de l'hôpital central de Xiangtan après avoir souffert de douleurs fréquentes dans le bas-ventre. Plus tard, on lui a diagnostiqué un problème cardiaque, un diabète gestationnel... Lors de la césarienne, selon l'anesthésiste, sa patiente risquait de faire une crise cardiaque. Aujourd'hui, la mère et l'enfant se portent bien. Fin octobre, c'est une femme de 67 ans, déjà grand-mère, qui avait donné naissance à une petite fille dans l'Est de la Chine. Elle avait assuré être la plus vieille Chinoise à mettre au monde un enfant après une grossesse naturelle. Le quotidien local Jinan Times avait précisé que Madame Tian était déjà mère de deux enfants, dont un fils né en 1977. A #China first! A 67-year-old woman gave birth naturally to a baby girl in East China's Shandong Province on October 25. The baby was named Tianci, or "heaven's gift". The new mother has an 18-year-old granddaughter. https://t.co/IsXkBJt6a8 pic.twitter.com/MK6JV7uDPj-- Global Times (@globaltimesnews) October 27, 2019 A chaque fois, ces naissances avec des femmes âgées provoquent de nombreuses réactions sur le réseau social Weibo en Chine. « Ces parents sont des égoïstes », écrit un internaute. « À leur ...