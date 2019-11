Chine : un pilote suspendu pour avoir invité une passagère dans le cockpit

Un commandant de bord de la compagnie chinoise Air Guilin a été suspendu à vie pour avoir invité la passagère d'un vol dans le cockpit, rapporte le Global Times. C'est une photo postée dimanche 3 novembre sur le réseau social Weibo qui a mis le feu aux poudres : on y voit la jeune femme assise dans le poste de pilotage, plusieurs gobelets de boisson sur les genoux, faire un V avec ses doigts. Selon un communiqué publié lundi 4 novembre par Air Guilin, l'incident a eu lieu le 4 janvier dernier lors d'un vol qui reliait Guilin à Yangzhou et la photo a bien été prise durant le trajet.La vie des passagers mise en dangerComme le précise le Global Times, citant un site basé à Shanghai, la passagère serait en couple avec le pilote. Air Guilin a été vivement critiqué sur Weibo par de nombreux Chinois, qui estiment que le commandant de bord est irresponsable et qu'il a mis en danger la vie des passagers. Pour justifier sa décision, la compagnie aérienne a expliqué que son pilote avait enfreint la réglementation sur la sécurité aérienne, précisant qu'elle « a toujours fait de la sécurité des passagers une priorité absolue et elle applique une tolérance zéro à l'égard des comportements inappropriés ou non professionnels et qui constituent une menace pour la sécurité ».Lire aussi Quelles compagnies aériennes françaises sont immortelles ?D'autres membres du personnel navigant en poste ce jour-là ont été suspendus pour une durée...