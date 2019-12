Chine : trois ans de prison pour le créateur des bébés OGM

Un tribunal de Shenzhen, grande métropole du sud de la Chine, a condamné lundi à trois ans de prison, selon l'agence de presse Chine nouvelle, le chercheur chinois qui était intervenu sur les gênes de deux bébés afin de les modifier.He Jiankui, 35 ans, a été condamné pour « avoir illégalement procédé à la manipulation génétique d'embryons à des fins de reproduction », précise l'agence. Outre la peine de prison, il a écopé d'une amende de 3 millions de yuans (384.000 euros). Le procès s'est tenu à huis clos car l'affaire relevait du domaine de « la vie privée », selon Chine nouvelle.En novembre 2018, le scientifique avait annoncé être parvenu à mettre au monde à Shenzhen, pour la première fois, des jumelles à l'ADN modifié pour les rendre résistantes au virus du sida dont était infecté leur père. Quelques jours plus tard, lors d'une conférence de presse à Hongkong, il s'était dit « fier » du fruit de ses recherches.« La cour a considéré que les trois accusés n'avaient pas obtenu de qualifications médicales et recherchaient la célébrité et le profit », indique Chine nouvelle. Ils ont « délibérément violé la réglementation sur la recherche scientifique et la gestion de la médecine ».Menaces de mort et tollé internationalPour modifier les gènes des embryons, He Jiankui avait eu recours à une technologie appelée Crispr-Cas9, qui permet de couper la séquence ADN et de modifier le gène CCRS en insérant une nouvelle séquence.Cette intervention permet d'espérer de guérir des maladies par la thérapie génique mais elle suscite des interrogations en termes d'éthique et de sécurité.Le pays ne disposait pas alors de loi dans ce domaine : une brève réglementation du ministère de la Santé, datant de 2003, interdisait bien la manipulation génétique d'embryons mais ne prévoyait aucune peine pour les contrevenants. Une nouvelle réglementation, annoncée en février, menace ...