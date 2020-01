Chine : tous les avions et trains suspendus depuis Wuhan, ville où est apparu le virus

Les mesures de sécurité contre le coronavirus s'amplifient. Les autorités chinoises vont suspendre jeudi tous les trains et avions au départ de Wuhan, la ville où est apparu le nouveau virus mortel, ont annoncé les médias d'Etat.L'épidémie a déjà fait 17 morts en Chine, où le nombre de cas a dépassé les cinq cents, mercredi, essentiellement à Wuhan, une ville de 11 millions d'habitants.La décision, qui prendra effet à 10 heures (3 heures à Paris), vise à « contenir efficacement le rythme de la propagation de l'épidémie » et protéger les vies, a expliqué le centre de commandement mis en place contre le virus à Wuhan, selon la chaîne de télévision publique CCTV.« Sans une raison spéciale, les habitants de la ville ne doivent pas quitter Wuhan », tandis que les liaisons aériennes et ferroviaires au départ de la ville sont « temporairement » suspendues, a ajouté le centre de commandement. Le monde tente de limiter la propagation du coronavirus Des mesures de surveillanceDe même, les autorités britanniques et italiennes ont annoncé mercredi des mesures de surveillance des passagers en provenance de Wuhan. À partir de jeudi, le ministère italien de la Santé a prévu la mise en place d'un « canal sanitaire avec contrôle de la température via un scanner » à l'aéroport de Fiumicino (Rome), relié à la ville de Wuhan par trois vols directs hebdomadaires. LIRE AUSSI > Virus chinois : cinq minutes pour comprendre l'épidémie À Londres, les trois vols directs hebdomadaires entre Wuhan et l'aéroport d'Heathrow font l'objet depuis mercredi d'une « surveillance renforcée », a indiqué de son côté le ministère britannique de la Santé, jugeant « faible » le risque encouru par la population du Royaume-Uni.En France, tous les voyageurs qui viennent de Chine, quel que soit leur trajet, reçoivent une information sur la conduite à tenir en cas de température. Et toutes les autorités ...