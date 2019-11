Chine : révélations sur les camps de détention de masse au Xinjiang

Le régime chinois exerce un contrôle absolu dans ses immenses camps de détention de la région à majorité musulmane du Xinjiang, où sont internées plus d'un million de personnes, principalement d'ethnie ouïghoure. C'est ce que révèlent des documents, obtenus par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et publiés dimanche soir par 17 organes de presse à travers le monde (dont Le Monde en France). NEW: #ChinaCables is a leak of highly classified Chinese documents that expose the inner workings of mass detention camps in Xinjiang and reveal, in the government's own words, how it manages the day-to-day internment and forced indoctrination of Uighurs. https://t.co/Veoj40IKqB pic.twitter.com/7RL8mEzKur-- ICIJ (@ICIJorg) 24 novembre 2019Cette enquête dévoile notamment les règlements draconiens, de la fréquence des coupes de cheveux aux horaires de verrouillage des portes, qui régissent ces camps installés dans la région du nord-ouest de la Chine. Ces directives ont été approuvées en 2017 par le chef des forces de sécurité aux Xinjiang. D'autres rapports des services de renseignement montrent comment la police utilise l'intelligence artificielle et la collecte de données pour cibler les personnes à interner.Notation par points Les directives qualifient les détenus d'« étudiants » devant « obtenir leur diplôme ». Elles décrivent avec une grande précision comment les gardiens doivent gérer la vie quotidienne des détenus, depuis l'interdiction d'entrer en contact avec le monde extérieur jusqu'à la marche à suivre en cas de maladie, selon une traduction en anglais des documents publiée par l'ICIJ.Les textes instaurent notamment un système de points pour évaluer « la transformation idéologique » des détenus, leur « respect de la discipline » et leur ardeur à « l'étude ». « Les portes des dortoirs, des couloirs et des étages doivent être fermées à double tour ...