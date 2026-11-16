Chine-Production industrielle et ventes au détail décevantes en octobre

Des employés travaillent dans une usine de mobilier d'extérieur à Hangzhou

PEKIN, 16 novembre (Reuters) - ‌La croissance de la ​production industrielle en Chine a ralenti en octobre, s'établissant à ​un niveau inférieur au consensus, montrent ​des données officielles ⁠publiées lundi, tandis que ‌les ventes au détail ont également progressé à ​un ‌rythme plus lent qu'attendu.

D'après le ⁠Bureau national des statistiques (BNS), la production industrielle a progressé ⁠le mois ‌dernier de 4,8% sur ⁠un an, contre ‌un consensus de +5,3% après ⁠une hausse de 5,5% en ⁠septembre.

Pour ‌leur part, les ventes au ​détail ont ‌augmenté en octobre de 0,4% en rythme ​annuel, après une progression de 1,1% le ⁠mois précédent, tandis que les analystes anticipaient en moyenne une hausse de 0,8%.

(Kevin Yao et Yukun Zhang; version française ​Jean Terzian)