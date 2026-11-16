Chine-Production industrielle et ventes au détail décevantes en octobre

Des employés travaillent dans une usine de mobilier d'extérieur à Hangzhou
PEKIN, 16 novembre (Reuters) - La croissance de la production industrielle en Chine a ralenti en octobre, s'établissant à un niveau inférieur au consensus, montrent des données officielles publiées lundi, tandis que les ventes au détail ont également progressé à un rythme plus lent qu'attendu.
D'après le Bureau national des statistiques (BNS), la production industrielle a progressé le mois dernier de 4,8% sur un an, contre un consensus de +5,3% après une hausse de 5,5% en septembre.
Pour leur part, les ventes au détail ont augmenté en octobre de 0,4% en rythme annuel, après une progression de 1,1% le mois précédent, tandis que les analystes anticipaient en moyenne une hausse de 0,8%.
(Kevin Yao et Yukun Zhang; version française Jean Terzian)
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