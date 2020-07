Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine: Plus forte progression de l'activité des services en 10 ans Reuters • 03/07/2020 à 07:35









CHINE: PLUS FORTE PROGRESSION DE L'ACTIVITÉ DES SERVICES EN 10 ANS PEKIN (Reuters) - L'activité du secteur des services en Chine a progressé en juin à son rythme le plus important depuis plus d'une décennie, alors que l'allègement des mesures de confinement destinées à lutter contre la crise sanitaire ont relancé la demande des consommateurs, montre une enquête de Caixin/Markit. Les résultats, publiés vendredi, de l'enquête réalisée auprès des directeurs d'achats indique toutefois que les entreprises du secteur ont continué de supprimer des emplois. L'indice PMI des services calculé par Caixin/Markit a grimpé le mois dernier à 58,4, un plus haut depuis avril 2010, contre 55,0 en mai. Il s'établit ainsi pour le deuxième mois consécutif au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité, loin de la dégringolade constatée en février du fait des mesures de confinement contre le coronavirus qui ont paralysé le pays. Ce rebond tend à montrer que l'économie chinoise dans son ensemble commence à se rétablir, alors que l'activité a progressivement repris, même si les analystes estiment que plusieurs mois seront nécessaires pour retrouver des niveaux pré-coronavirus. D'après l'enquête, le sous-indice des nouvelles commandes reçues en juin par les entreprises du secteur des services a progressé à 57,3 contre 55,8 en mai, un plus haut depuis août 2010. Les nouvelles commandes à l'export ont progressé pour la première fois depuis janvier, profitant d'un rétablissement de la demande étrangère dont ne jouit toujours pas le secteur manufacturier, de nombreux partenaires commerciaux de la Chine ayant conservé d'importantes restrictions face à la crise sanitaire. En revanche, l'emploi est resté en territoire négatif pour un cinquième mois consécutif, mettant en exergue l'immense défi auquel font face les décideurs à Pékin pour stabiliser le marché de l'emploi cette année. Publié lui aussi vendredi, l'indice PMI composite calculé par Caixin/Markit a progressé à 55,7 le mois dernier contre 54,5 en mai. (Stella Qiu et Ryan Woo; version française Jean Terzian)

