CHINE: LES FRANÇAIS DE WUHAN VONT ÊTRE ÉVACUÉS PAR BUS, RAPPORTE LE SOUTH CHINA MORNING POST (Reuters) - Les ressortissants français présents dans la ville chinoise de Wuhan vont être évacués par bus, rapporte samedi le South China Morning Post qui cite les autorités consulaires. "Le consulat général, en collaboration avec les autorités locales, prévoit d'organiser un service de bus afin de permettre aux ressortissants français (...) et à leurs conjoints et enfants chinois de se rendre à Changsha depuis Wuhan", dit un courrier que le quotidien chinois a pu consulter. Trois patients sont actuellement soignés en France après qu'on a diagnostiqué sur eux le virus apparu le mois dernier à Wuhan, dans le centre de la Chine. (Ismail Shakil, version française Nicolas Delame)

