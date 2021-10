Chine: les autorités ordonnent au secteur de l'énergie de sécuriser les approvisionnements

Devant l'entrée d'un site industriel à Houjie, près de Dongguan, dans la province du Guangdong, touchée par les coupures d'électricité, le 30 septembre 2021 ( AFP / Noel Celis )

Les principales entreprises publiques chinoises du secteur de l'énergie ont reçu l'ordre de s'assurer à tout prix que l'approvisionnement en carburant est suffisant pour l'hiver prochain, selon un rapport publié vendredi, la deuxième économie mondiale étant confrontée à une crise qui menace d'affecter sa croissance.

Bloomberg News, citant des sources proches du dossier, a rapporté que le vice-Premier ministre Han Zheng avait demandé aux compagnies énergétiques de s'assurer qu'il y ait suffisamment de carburant pour faire fonctionner le pays et que Pékin ne tolérerait pas de pannes d'électricité.

Han Zheng, qui supervise le secteur de l'énergie et la production industrielle du pays, s'exprimait lors d'une réunion d'urgence cette semaine avec des responsables de l'autorité de régulation des actifs publics et de l'agence de planification économique de Pékin, ont indiqué ces même sources.

Les données publiées jeudi ont montré que l'activité des usines chinoises s'est contractée le mois dernier pour la première fois depuis février 2020. La déclaration de M. Han a suscité des inquiétudes quant au fait que les prix déjà élevés des matières premières pourraient encore grimper.

Le pays connaît des coupures de courant généralisées qui ont entraîné des fermetures totales ou partielles d'usines, affectant la production et les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Les raisons en sont multiples mais principalement liées à la forte dépendance du géant asiatique au charbon, lequel assure 60% de sa production électrique. Plus d'une douzaine de provinces et de régions ont été contraintes d'imposer des restrictions sur la consommation d'énergie au cours des derniers mois.

Pour Bjarne Schieldrop, analyste chez SEB, cet ordre semble impliquer "que nous ne sommes en aucun cas à la veille d'un refroidissement. Il semble plutôt que les choses vont devenir encore plus folles". "Ils feront tout ce qu'ils pourront pour gagner une enchère pour une cargaison de charbon" ou de gaz naturel liquéfié, a-t-il ajouté.

Dans une usine à Houjie, près de Dongguan, dans la province du Guangdong, touchée par les coupures d'électricité, le 30 septembre 2021 ( AFP / Noel Celis )

La pénurie d'électricité a incité les banques Nomura et Goldman Sachs à réduire cette semaine leurs prévisions de croissance pour la Chine cette année, car elles s'attendent à de nouvelles perturbations des chaînes d'approvisionnement et de la production.

Les usines qui fournissent des multinationales telles qu'Apple et le constructeur automobile Tesla sont parmi celles qui ont été touchées et contraintes d'arrêter la production.

A Dongguan, tentaculaire ville-usine où travaillent des millions d'ouvriers, beaucoup d'employés ont dû revoir leur emploi du temps.

"Hier, on a dû travailler la nuit. Et c'est pareil aujourd'hui", déplore M. Cui, manutentionnaire dans une usine de chaussures contrainte de limiter sa production. "Bien sûr qu'on n'est pas contents. Mais on s'adapte aux horaires", explique-t-il, tout en refusant de révéler son nom complet.

Les contrats à terme sur le charbon chinois ont atteint un niveau record jeudi, alors que le pays est confronté à une pénurie du combustible à l'approche de la fête nationale et que de nombreuses usines sont fermées pendant la semaine.

rox/dan/mlb/eb