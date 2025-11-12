 Aller au contenu principal
Chine: le roi d'Espagne en visite d'Etat, 18 ans après son père
information fournie par AFP 12/11/2025 à 07:43

Le président chinois Xi Jinping (g) et le roi d'Espagne Felipe VI passent en revue la Garde d'honneur à Pékin, le 12 novembre 2025 ( POOL / ANDRES MARTINEZ CASARES )

Le roi d'Espagne, Felipe VI, a été accueilli en grande pompe mercredi à Pékin par le président Xi Jinping, à l'occasion de sa première visite d'Etat en Chine depuis son accession au trône en 2014.

La Chine est le premier partenaire commercial de l'Espagne en Asie et son quatrième au niveau mondial, selon les données de la Maison royale espagnole.

Accompagné de la reine Letizia, Felipe VI est arrivé en limousine au Palais du Peuple, monumental bâtiment officiel situé au bord de la place Tiananmen, au coeur de la capitale chinoise.

Il a effectué une revue de la garde d'honneur avec Xi Jinping, avant de s'entretenir avec le président chinois, qui était notamment accompagné de son ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, et de celui du Commerce, Wang Wentao.

Agé de 57 ans, Felipe s'était déjà rendu plusieurs fois en Chine, notamment lors des Jeux olympiques de Pékin en 2008.

Le président chinois, qui avait été reçu à Madrid en 2018, a salué mercredi dans le roi d'Espagne "un ami du peuple chinois".

Le roi d'Espagne Felipe VI (g) et le président chinois Xi Jinping lors d'une cérémonie de signature au Palais du Peuple à Pékin, le 12 novembre 2025 ( POOL / Maxim Shemetov )

De son côté, Felipe a souligné qu'une "relation de confiance" s'était forgée entre les deux pays.

Son père, l'ex-roi Juan Carlos, aujourd'hui en exil, avait été le premier souverain espagnol à effectuer une visite d'Etat en Chine, en 1978. Le dernier déplacement officiel de l'ancien monarque à Pékin remontait à 2007, lorsqu'il avait rencontré le président chinois d'alors, Hu Jintao.

