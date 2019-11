Les 403 pages fournissent des éléments inédits sur la politique d'internement massif de la minorité musulmane ouïgoure dans la région autonome de l'ouest du pays.

C'est l'une des plus grosses fuites de l'histoire de la Chine contemporaine depuis les « Tiananmen Papers » en 2001 : dans une série d'articles publiés le 16 novembre, le New York Times livre le compte rendu de quelque 403 pages de documents internes au Parti communiste chinois. Ils fournissent des éléments inédits sur la politique d'internement massif de la minorité musulmane ouïgoure dans la région autonome du Xinjiang, dans l'ouest de la Chine. La fuite est attribuée à une personnalité de « l'establishment chinois » qui « espère que ces révélations empêcheront les dirigeants du Parti communiste, dont le président chinois Xi Jinping, d'échapper à leurs responsabilités ».

Lancée début 2017, cette politique n'a jamais été reconnue par l'Etat chinois. Mais elle est attestée par de nombreux travaux de chercheurs et un nombre croissant de témoignages. Les documents exfiltrés comportent des discours de Xi Jinping au sein du parti jamais rendus publics dans lesquels il exprime son exaspération après la série d'attentats de 2013-2014 attribués à des djihadistes ouïgours et le lancement cette année-là de la « guerre contre le terrorisme ». M. Xi se plaint des méthodes « trop primitives » des cadres du parti jusqu'à aujourd'hui, et encourage à « être beaucoup plus durs » et à « ne montrer absolument aucune pitié ».

Ce sera la mission du nouveau chef du parti de la région autonome, intronisé à l'été 2016, Chen Quanguo, désigné exécuteur en chef d'un programme de « déradicalisation » qui va remplir les prisons ainsi que de nouveaux camps d'internement, que la Chine continue de décrire aujourd'hui comme des centres de formation professionnelle. D'un à trois millions de personnes y seraient enfermées.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr