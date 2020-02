Chine : le coronavirus plus meurtrier que le Sras avec un nouveau bilan de 362 morts

Trois cent soixante-deux morts et 17 200 infections confirmées : le bilan du nouveau coronavirus dépasse désormais celui du Sras en Chine continentale, où devait s'ouvrir lundi un hôpital construit en un temps record pour faire face à l'afflux de malades.Une épidémie plus meurtrière que le SrasDix jours après la mise sous cloche de Wuhan, la métropole géante à l'épicentre du virus qui s'est diffusé dans 24 pays, la Commission nationale de la santé a fait état d'un bilan de 362 morts, dont 57 décès supplémentaires lors de la seule journée de dimanche.Il y a désormais en Chine continentale (hors Hongkong et Macao) plus de morts dus à ce coronavirus qu'à l'épidémie de Sras (syndrome respiratoire aigu sévère), qui y avait fait 349 victimes en 2002-2003.Le bilan quotidien de 57 morts est également le plus lourd depuis le début de l'épidémie en décembre. Coronavirus : « On a peur » affirme une infirmière d'un hôpital de Wuhan Le virus a en outre fait un mort pour la première fois en dehors de Chine : un Chinois de 44 ans originaire de Wuhan qui a succombé aux Philippines, avait annoncé dimanche matin l'OMS.Accueil des premiers malades dans un hôpital construit en 10 joursLa très grande majorité des décès et des cas de contamination par le nouveau coronavirus sont à déplorer à Wuhan et dans sa province, le Hubei, où quelque 56 millions d'habitants sont coupés du monde depuis le 23 janvier.Face à un système hospitalier débordé, la ville devait accueillir lundi de premiers malades dans un hôpital construit dans le délai record de 10 jours. Coronavirus : la construction de l'hôpital de Wuhan en accéléré La construction de cet « Hôpital de la montagne du Dieu du Feu » a eu lieu à grand renfort de propagande, avec des images diffusées en boucle à la télévision.Un service de vidéo en ligne permet de suivre en permanence l'évolution des travaux sur le site, qui doit accueillir un ...