Chine: la population a baissé en 2023 pour la deuxième année consécutive

Des passants attendent d'embarquer dans un ferry pour traverser le fleuve Huangpu à Shanghai, le 10 décembre 2023 ( AFP / Hector RETAMAL )

La population chinoise a baissé en 2023 pour la deuxième année consécutive, a indiqué mercredi le Bureau des statistiques, le taux de natalité ralentissant face notamment au coût de l'éducation et du changement des comportements sociaux.

En 2022, la Chine avait enregistré sa première baisse de population en six décennies. Et l'an passé, elle a perdu son titre de "pays le plus peuplé du monde" au profit de l'Inde, selon l'ONU.

Le gouvernement s'efforce de limiter le déclin par des allocations familiales, qui restent modestes, une abondante communication en faveur de la natalité ou encore en permettant à tous les couples d'avoir trois enfants.

"Fin 2023, la population nationale était de 1,40967 milliards de personnes" soit "une baisse de 2,08 millions par rapport à celle fin 2022", a déclaré mercredi le Bureau national des statistiques (BNS).

Le chiffre comprend uniquement les personnes de nationalité chinoise résidant en Chine continentale. Il n'inclut pas les habitants des territoires semi-autonomes chinois de Hong Kong et de Macao, ni ceux de Taïwan (île de 23 millions d'habitants revendiquée par Pékin).

La baisse de l'année dernière a été plus que doublée par rapport à celle de 2022, lorsque le pays avait perdu 850.000 personnes et que sa population avait diminué pour la première fois depuis les années 1960.

Le déclin démographique s'explique par plusieurs raisons, notamment le coût élevé de l'éducation, le manque de confiance dans l'avenir économique ou encore la méfiance croissante envers l'institution du mariage – passage obligé en Chine avant d'avoir des enfants.