Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine: La croissance au plus bas depuis 29 ans, affectée par la guerre commerciale Reuters • 17/01/2020 à 06:35









CHINE: LA CROISSANCE AU PLUS BAS DEPUIS 29 ANS, AFFECTÉE PAR LA GUERRE COMMERCIALE par Stella Qiu et Kevin Yao PEKIN (Reuters) - La croissance de l'économie chinoise a ralenti en 2019 à un plus bas de près de trente ans, sur fond de guerre commerciale avec les Etats-Unis et de morosité de l'investissement, et de nouvelles mesures de soutien sont attendues de la part de Pékin en 2020 pour éviter un ralentissement plus marqué de l'économie. Mais les données officielles publiées vendredi montrent aussi que la deuxième puissance économique mondiale a terminé 2019 sur une note plus positive, alors que les tensions commerciales s'apaisaient, laissant penser qu'une série de mesures de soutien engagées par le gouvernement chinois au cours des deux années écoulées commencent à porter leurs fruits. L'année 2020 est cruciale pour le Parti communiste au pouvoir qui en avait fait, voici dix ans, l'horizon pour multiplier par deux le produit intérieur brut (PIB) chinois et les revenus, avec pour objectif de transformer ainsi la Chine en une nation "modérément prospère". La croissance du PIB chinois est ressortie à 6,0% au quatrième trimestre en rythme annuel, montrent les données du Bureau national des statistiques (BNS), conforme au consensus et identique à la progression enregistrée pour juillet-septembre, soit à un plus bas depuis près de trois décennies. Sur l'ensemble de l'année 2019, ces données ramènent la croissance à 6,1%, également comme prévu, soit son rythme le plus faible depuis 1990, après +6,6% en 2018. La stabilisation apparente de la croissance au quatrième trimestre est durable, a estimé Louis Kuijs, économiste chez Oxford Economics à Hong Kong. "Nous avons vu une amélioration dans l'industrie. Nous avons vu des mesures (de la part des décideurs politiques) pour s'assurer que l'économie poursuive sa croissance, principalement des mesures en terme de financement des infrastructures", a-t-il ajouté. Des sources politiques ont dit à Reuters que le gouvernement chinois prévoyait de ramener son objectif de croissance à environ 6% cette année, contre 6% à 6,5% l'an dernier, en s'appuyant sur une hausse des dépenses d'infrastructures pour éviter un ralentissement plus marqué de l'économie. En rythme trimestriel, le PIB chinois a progressé de 1,5% au T4, conforme au consensus et identique à la progression sur juillet-septembre. SIGNES D'AMÉLIORATION D'autres statistiques officielles communiquées vendredi montrent une accélération inattendue de la production industrielle et une croissance de l'investissement, tandis que les ventes au détail ont progressé à un rythme stable et solide. La production industrielle a progressé en décembre de 6,9% en rythme annuel, à un plus haut en neuf mois, alors que le consensus donnait un ralentissement à +5,9% après +6,2% en novembre. L'investissement en actifs immobilisés a augmenté de 5,4% sur l'ensemble de 2019, dans la lignée de sa progression sur les onze premiers mois de l'année. Les économistes anticipaient une hausse de 5,2%. Les ventes au détail ont connu en décembre une hausse de 8,0% en rythme annuel, identique au mois précédent et contre une prévision médiane de +7,8%. Les investissements immobiliers ont progressé de 9,9% sur l'ensemble de 2019, marquant un ralentissement par rapport à la progression de 10,2% enregistrée sur les onze premiers mois de l'année. Pékin compte sur un ensemble de mesures fiscales et monétaires pour contrer le ralentissement actuel de l'économie, réduire les impôts et permettre aux gouvernements locaux de céder de grandes quantités d'obligations pour financer leurs projets d'infrastructures. Le gouvernement a aussi réduit le niveau de réserves obligatoires des banques afin de les encourager à accorder davantage de prêts, principalement aux petites et moyennes entreprises. L'économie a cependant tardé à réagir, et la croissance de l'investissement a ralenti à des plus bas records. En dépit de mesures de soutien supplémentaires à l'économie et de la trêve dans le conflit commercial sino-américain, les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la croissance chinoise continue de ralentir cette année, pour tomber à 5,9%. (version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.