CHINE: LA BPC PRÉVOIT UN IMPACT ÉCONOMIQUE LIMITÉ DU CORONAVIRUS HONG KONG (Reuters) - La banque centrale chinoise a déclaré mercredi que l'épidémie de coronavirus aurait un impact économique d'une ampleur et d'une durée limitées, sans remettre en cause les fondamentaux de l'économie du pays. La Banque populaire de Chine (BPC) a assuré qu'elle augmenterait son soutien à la prévention et au contrôle de l'épidémie, par exemple en assurant des conditions de financement favorables aux entreprises concernées. Dans son rapport trimestriel, elle réaffirme sa volonté de favoriser la stabilité fondamentale du yuan et de maintenir une politique monétaire prudente pour favoriser la stabilité financière. (Meg Shen et Twinnie Siu, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

