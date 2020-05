Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine: La banque centrale promet soutien accru et baisse des taux Reuters • 26/05/2020 à 07:04









CHINE: LA BANQUE CENTRALE PROMET SOUTIEN ACCRU ET BAISSE DES TAUX PEKIN (Reuters) - La Chine va renforcer sa politique économique et poursuivre ses efforts pour abaisser les taux d'intérêt des prêts, a déclaré le gouverneur de la Banque populaire de Chine (BPC), renforçant les attentes de nouvelles mesures de soutien de la part de Pékin pour relancer une économie ravagée par la crise sanitaire. S'exprimant dans un entretien publié mardi par la banque centrale chinoise, Yi Gang a dit que les fondamentaux économiques de la Chine demeuraient inchangés malgré les incertitudes et a répété que la position actuelle des autorités en matière de politique monétaire serait plus flexible. La BPC aura recours à différents outils de politique monétaire pour garantir des liquidités suffisantes et maintenir la croissance annuelle de la masse monétaire M2 à un niveau nettement plus important que l'an dernier, a-t-il ajouté. Yi a indiqué que l'ensemble des mesures engagées par la banque centrale depuis le début de l'épidémie de coronavirus s'élevaient à 827,63 milliards de dollars (757,96 milliards d'euros). La Chine va aider les banques, principalement les établissements bancaires de petite et moyenne taille, à reconstituer leurs capitaux via différents canaux et améliorer leur capacité à gérer les créances douteuses, a-t-il dit. Le gouverneur de la BPC a promis que celle-ci allait poursuivre la réforme de son taux préférentiel de prêt afin de contribuer à la baisse des taux d'intérêt réels. (Colin Qian, Se Young Lee et Kevin Yao; version française Jean Terzian)

